Абоненти Vodafone зможуть передавати показники лічильників не так, як решта українців: деталі інновації

Компанія Водафон вкотре доводить, що йде в ногу з часом. Даний мобільний оператор обслуговує левову частку населення. Така велика кількість абонентів зумовлена тим, що компанія надає дійсно вигідні тарифи та унікальні послуги. Тут і безлімітний інтернет, і дзвінки закордоном, безлімітне користування багатьма популярними додатками тощо. А зовсім скоро взагалі все кардинально зміниться. Водафон купує біллінг-систему за мільярд гривень. Це дозволить надавати абонентам багато нових послуг. Нічого схожого жоден інший український оператор запропонувати не зможе.

Послуг стане набагато більше

«Ми змінюємо білінгову систему. Зараз ми маємо контракт з Amdocs. Це досить великий проєкт, на кілька років, не тільки для компанії, а й для телеком-галузі взагалі. Він принесе нам нові можливості і у суміжних індустріях», – заявив директор по стратегії компанії Дмитро Пономаренко.

Ця система дозволить значно розширитись в плані надання послуг. Тобто вийти за рамки звичайного мобільного зв’язку і перейти на інші галузі.

“Це може бути навіть вимірювання споживання електроенергії з автоматичною передачею даних до енергетичних компаній“, – підкреслив представник оператора.

Простими словами абоненти зможуть по-новому подавати показники лічильників, набагато простіше та швидше.

Мобільні оператори анонсували бюджетні тарифи

До теми мобільного зв’язку, зазначимо, що всі три мобільні оператори України, а саме Київстар, Водафон і Лайфселл запропонували оновлені тарифи, які можуть бути вигідні для пенсіонерів, або людей з низьким рівнем доходу. Для прикладу, в Лайфселл такий тариф коштує близько 100 гривень. В нього включено безліміт в мережі, досить багато хвилин на інші номери й кілька гігабайтів інтернету. Фішка дешевших тарифів — менше інтернету, а значить нижча ціна.