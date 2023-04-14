Теперь где угодно: в Украине изменили правила прохождения медкомиссии

Общая мобилизация продолжается и вероятно будет продолжаться до тех пор, пока в Украине продолжается война. Сейчас каждый получающий повестку рано или поздно должен пройти медосмотр. Иногда это сразу указывают в повестке, иногда военнообязанного просят явиться в военкомат и стать на учет, а вот на медосмотр приглашают уже через некоторое время. По состоянию на сегодняшний день пройти медосмотр можно только в специальной военно-медицинской комиссии, которая работает при военкоматах. Поэтому медосмотр, во-первых, происходит немного сумбурно, ведь так называемых пациентов много, а медиков мало. Во-вторых, не так быстро, как это нужно в условиях военного времени, когда множество ребят на передовой месяцами ждут ротации. Вскоре все может измениться.

Медосмотр можно будет пройти в любом медицинском заведении

В Верховную Раду уже представлен законопроект согласно которому медосмотр мобилизованные смогут пройти в любой государственной больнице или поликлинике. Это позволит не только ускорить процедуру и ежедневно обследовать большее количество мужчин, но и проводить медосмотр более тщательно и отправлять на службу действительно здоровых лиц, не имеющих жалоб на здоровье и самочувствие.

На сегодняшний день это нововведение еще не действует, но уже совсем скоро изменения вероятно заработают.

Повесток в Дии не будет

И к теме мобилизации, добавим, что повесток в Дии таки не будет. Подобная информация долгое время “гуляла” по сети, но потом ее опровергли в Минцифры. Говорят, это невозможно, да и на практике сложно реализовать подобное. Все же пока, повестка считается официально врученной только при условии, что она передана лично в руки получателю, и он поставил на ней свою подпись. Также на повестке должна быть подпись и печать от военкомата, а также все данные получателя корректно заполнены. Если, например, в имени или фамилии была допущена ошибка, то повестка считается недействительной.