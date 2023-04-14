Українцям вже цього місяця прийдуть нові платіжки за газ: що зміниться

Українцям тепер буде приходити менше платіжок за комуналку. Компанія «Нафтогаз України», що постачає газ більшості побутових споживачів, та ТОВ «Газорозподільчі мережі України» вирішили об’єднати свої квитанції. Тож вже у квітні українцям прийде єдина платіжка за газ із рахунком за спожитий ресурс та вартістю його доставки і розподілу.

Про новий формат платіжки повідомила прес-служба «Нафтогазу». В об’єднаній платіжці будуть міститися всі реквізити, QR-коди та інформація про способи передачі показів і оплати.

Квитанції за газ у новому форматі отримають всі клієнти компанії «Нафтогаз України», АТ «Криворіжгаз», «Дніпрогаз», «Харківгіргаз» та «Харківгаз», «Донецькоблгаз», а також філій постачальника «Газмережі» у Кровипивницькому.

У «Нафтогазі» підкреслили: зменшення числа квитанцій дозволить зекономити чималу суму на їх друку та доставці. При цьому в електронному кабінеті постачальників споживачі будуть отримувати платіжки так само, як і раніше. Тобто у вигляді двох окремих квитанцій за газ та його доставку.

До речі вже наприкінці квітня завершується термін річних договорів споживачів із ГК «Нафтогаз України». Але, не зважаючи на це, тариф для своїх клієнтів найбільший постачальник країни змінювати не збирається. В Україні під час військового стану діє заборона на підвищення тарифів за газ. Тож із травня побутові споживачі, як і раніше, будуть платити по 7,96 грн за куб. м «блакитного палива».

Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні здорожчало водопостачання та водовідведення. Вартість обох послуг зросла на 12,3%. Це означає, що вже у травні українські родини із 2-3 чоловік заплатять за воду в середньому на 60 грн більше. Також українців попередили про перегляд цін на електроенергію. За прогнозами експертів вартість кіловата може незабаром зрости до 2,4-2,6 грн, тобто майже у два рази.