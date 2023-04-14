Розбився екран на iPhone? Без паніки! Відновити телефон можна недорого

Падіння iPhone – справжній кошмар для кожного користувача. У такій ситуації ви затамуєте подих і нервово нахилитеся, щоб перевірити стан пристрою, чи не знадобиться випадково ремонт дисплея. Неважко здогадатися, чому поломка обладнання для багатьох є джерелом сильного стресу. Смартфон став інструментом, без якого складно обійтися в повсякденному житті. Потенційний збій може серйозно вибити з колії. Крім того, відновлення пристрою пов’язане з додатковими витратами, які, врешті-решт, виникли внаслідок неуважності. Це пригнічує.

На жаль, час не можна повернути назад, тому після удару вам доведеться зіткнутися з наслідками. Мобільні пристрої Apple виробляються зі скла та алюмінію. Звісно, металеві елементи конструкції довговічніші і можуть при падінні залишитися цілими та неушкодженими. Скляні деталі створюють неповторний зовнішній вигляд смартфону та є найбільш вразливими до ударів. Вам може сильно пощастити, якщо постраждало тільки верхнє скло.

Набагато більша проблема – розбитий дисплей iPhone. У такій ситуації можуть бути пошкоджені й компоненти, що відповідають за формування зображення. Це сучасна, але водночас делікатна технологія, з якою слід поводитися дуже обережно. Поломка проявляється не лише косметичними недоліками. Внаслідок пошкодження може бути порушено роботу сенсорного екрана, з’являться плями, мерехтіння, вертикальні або горизонтальні смуги, а інколи дисплей взагалі стає чорним.

Проте фатальна поломка екрана ще не означає, що телефоном не можна буде користуватися. Цей елемент можна замінити, що дозволить повністю відновити функціональність iPhone. Купити екран на айфон можна недорого. При цьому він може бути як новим оригінальним, так і знятим з донорського пристрою тієї ж моделі. Окрім того, часто встановлюють недорогі неоригінальні дисплеї, які не поступаються якістю фірмовим.

Чи можна використовувати iPhone з розбитим екраном

Досить багато власників айфонів не поспішають замінювати розбитий дисплей навіть у тому випадку, якщо це помітно впливає на зручність користування смартфоном. Проте цілісність екрану – це не лише питання естетики та незручностей, до яких можна звикнути. Такі пошкодження можуть призвести до цілого ряду інших, серйозніших проблем:

дрібні часточки скла, які важко помітити неозброєним оком, можуть потрапляти під шкіру;

через тріщини важко роздивитися інформацію, що зазначена на екрані, тому доведеться постійно напружувати зір;

на пальцях, якими ви проводите по пошкодженому екрану, можуть знаходитися часточки пилу, бруду чи жиру, які потраплятимуть у тріщини та спричинятимуть додаткові проблеми зі смартфоном.

Врешті решт iPhone з розбитим екраном не зможе працювати протягом тривалого часу. Окрім того, вигідно продати такий пристрій не вдасться. Тож власник втратить значно більше коштів, якщо вирішить не міняти пошкоджений дисплей.

Чи можна придбати екран на iPhone недорого?

Ціни на дисплеї для айфонів відрізняються в залежності від моделі. На деяких смартфонах встановлені сучасні та дорогі матриці великого розміру, вартість яких є досить високою. Екрани для старіших версій є доступнішими за ціною. Заміна дисплея в офіційному сервісі не є обов’язковою, якщо телефон не на гарантії. У такому випадку можна розглянути можливість придбання більш дешевих запчастин. Вони можуть бути знятими з донорських смартфонів або виготовлятися як репліки оригінальних товарів іншими компаніями. У такому випадку ремонт обійдеться недорого, а функціональність пристрою буде такою ж, як і раніше.

Проте, купуючи неоригінальні запчастини, варто бути обережними аби не стати жертвою шахраїв, які видають дешеві неякісні підробки за товари класу Original PRC. Потрібно надавати перевагу перевіреним покупцям з відмінною репутацією.