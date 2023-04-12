Могут оштрафовать на 3000 гривен в собственном доме: названы причины

Многим знакома ситуация, когда соседи увлеклись ремонтом и делают его чуть ли не круглосуточно или празднуют поздно вечером, громко слушая музыку. Однако в Государственных строительных нормах Украины четко прописаны общие правила, согласно которым нужно соблюдать режим тишины с десяти вечера до восьми утра в выходные и с девяти вечера до восьми утра в рабочие дни.

В указанный период категорически запрещено:

громко кричать и петь;

производить ремонт;

использовать звуковоспроизводящую технику, запускать салюты или фейерверки.

Отметим, что в этот список не входит детский плач или шум от домашних животных. В таком случае штраф может получить лицо, вызывающее полицию. Если есть подозрение на жестокое обращение с ребенком или животным, обращайтесь в социальную службу по делам детей или зоозащитников.

Лица, нарушающие режим тишины и мешающие отдыхать соседям, могут получить штраф:

от 85 до 255 гривен для частных лиц;

от 255 до 510 грн. для предпринимателей.

Если нарушение повторяется в том же году, то в таком случае штраф будет больше:

от 255 до 510 гривен для физических лиц;

от 850 до 2550 гривен для юридических лиц.

Повторное нарушение правил может привести к тому, что у лица конфискуют инструмент, вызывающий шум или мешающую соседям аппаратуры.

Если вы планируете ремонт, то в соответствии со статьей 24 ЗУ “Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благосостояния граждан” работы можно проводить:

с восьми часов утра до девяти часов вечера в будние дни;

в выходные дни делать ремонт запрещено, исключение, например, вы окрашиваете стены и не создаете при этом посторонний шум.

Если вы нарушите эти правила, то ваши соседи имеют полное право вызвать полицию, а те уже составят протокол. Обжаловать решение можно в судебном порядке.