Могут оштрафовать на 3000 гривен в собственном доме: названы причины

Многим знакома ситуация, когда соседи увлеклись ремонтом и делают его чуть ли не круглосуточно или празднуют поздно вечером, громко слушая музыку. Однако в Государственных строительных нормах Украины четко прописаны общие правила, согласно которым нужно соблюдать режим тишины с десяти вечера до восьми утра в выходные и с девяти вечера до восьми утра в рабочие дни.
В указанный период категорически запрещено:
- громко кричать и петь;
- производить ремонт;
- использовать звуковоспроизводящую технику, запускать салюты или фейерверки.
Отметим, что в этот список не входит детский плач или шум от домашних животных. В таком случае штраф может получить лицо, вызывающее полицию. Если есть подозрение на жестокое обращение с ребенком или животным, обращайтесь в социальную службу по делам детей или зоозащитников.
Лица, нарушающие режим тишины и мешающие отдыхать соседям, могут получить штраф:
- от 85 до 255 гривен для частных лиц;
- от 255 до 510 грн. для предпринимателей.
Если нарушение повторяется в том же году, то в таком случае штраф будет больше:
- от 255 до 510 гривен для физических лиц;
- от 850 до 2550 гривен для юридических лиц.
Повторное нарушение правил может привести к тому, что у лица конфискуют инструмент, вызывающий шум или мешающую соседям аппаратуры.
Если вы планируете ремонт, то в соответствии со статьей 24 ЗУ “Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благосостояния граждан” работы можно проводить:
- с восьми часов утра до девяти часов вечера в будние дни;
- в выходные дни делать ремонт запрещено, исключение, например, вы окрашиваете стены и не создаете при этом посторонний шум.
Если вы нарушите эти правила, то ваши соседи имеют полное право вызвать полицию, а те уже составят протокол. Обжаловать решение можно в судебном порядке.
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