Де дешевше купувати продукти до Пасхи: несподівані висновки

Жителям України на Пасху 2023 року за святковий набір продуктів в середньому доведеться витратити 992 гривні. Найдешевше закупитися можна в АТБ, найдорожче – в Metro.
В Пасхальний кошик увійшли наступні продукти: паска, яйця, кагор, хрін, сир, шинка та домашня ковбаса. Порівняльний аналіз цін провела головна редакторка гастрономічного порталу Shuba Марія Сердюк.
За набір з вище перерахованих продуктів доведеться заплатити від 953 до 1025 гривень.
- «Сільпо» — 1005 грн;
- Novus — 1017 грн;
- «Ашан» — 991 грн;
- «АТБ» — 953 грн;
- Varus — 959 грн;
- Metro — 1025 грн.
Попри це, сама паска, вагою 500 грамів, найдешевша в Ашані, лише 60 гривні, в Сільпо вона коштує майже 100 гривень.
Щодо цін на яйця, то найдешевле їх можна придбати в тому ж Ашані, лише 63 гривні за десяток. В Метро вони дещо дорожчі – 68,5 гривні за десяток.
Хоча загалом діапазон цін не дуже значний.
Як показує моніторинг в мережі АТБ найдешевше можна придбати шинку та кагор. Вино – це один із найдорожчих компонентів святкового кошика, його вартість може бути як близько сотні, так і близько півтисячі за пляшку.
Зазначимо, що цього року середня вартість святкової корзини зросла приблизно на чверть у порівнянні з показниками минулого року.
Загалом, можна і зекономити, наприклад, приготувавши паску вдома. Звісно, готуючи одну паску вартість може бути навіть вищою за магазинну, але можна об’єднатися з друзями та знайомими та спекти одразу кілька штук, а витрати на інгредієнти розділити. Те саме і з м’ясними продуктами, можна купити м’ясо та запекти буженину у духовці. Загалом варіанти економії є, але пам’ятайте, що велике свято Пасхи – це не про економію, а про духовність та єднання сім’ї. Неважливо, що буде на столі, куди важливіше, який у вас буде настрій.
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