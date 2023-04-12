Можуть оштрафувати на 3000 гривень у власному домі: названо причини

Багатьом з нас знайома ситуація, коли сусіди захопилися ремонтом та роблять його ледь не цілодобово або святкують пізно ввечері, гучно слухаючи музику. Однак в Державних будівельних нормах України чітко прописані загальні правила, згідно з якими потрібно дотримуватися режиму тиші з десятої вечора до восьмої ранку у вихідні та з дев’ятої вечора до восьмої ранку у робочі дні.

В вище зазначений період категорично заборонено:

гучно кричати та співати;

робити ремонт;

використовувати звуковідтворювальну техніку, запускати салюти чи феєрверки.

Зазначимо, що до цього списку не входить дитячий плач або шум від домашніх тварин. В такому випадку штраф може отримати особа, що викликає поліцію. Якщо є підозра на жорстоке поводження з дитиною або твариною, звертайтеся до соціальної служби у справах дітей або зоозахисників.

Особи, які порушують режим тиші та заважають відпочивати сусідам, можуть отримати штраф:

від 85 до 255 гривень для приватних осіб;

від 255 до 510 гривень для підприємців.

Якщо порушення повторюється того ж року, то в такому випадку штраф буде більший:

від 255 до 510 гривень для фізичних осіб;

від 850 до 2550 гривень для юридичних осіб.

Повторне порушення правил може призвести до того, що в особи конфіскують інструмент, який спричиняє шум або апаратури, яка заважає сусідам.

Тож якщо ви плануєте ремонт, то відповідно до статті 24 ЗУ “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного добробуту громадян” роботи можна проводити:

з восьмої години ранку до дев’ятої години вечора у будні дні;

у вихідні дні робити ремонт заборонено, виняток, наприклад, ви фарбуєте стіни та не створюєте при цьому стороннього шуму.

Якщо ж ви порушите ці правила, то ваші сусіди мають повне право викликати поліцію, а ті вже складуть протокол. Оскаржити рішення можна в судовому порядку.