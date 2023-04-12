Где дешевле покупать продукты в Пасху: неожиданные выводы

Жителям Украины на Пасху 2023 за праздничный набор продуктов в среднем придется потратить 992 гривны. Дешевле всего закупиться можно у АТБ, дороже всего – в Metro.
В Пасхальную корзину вошли следующие продукты: кулич, яйца, кагор, хрен, сыр, ветчина и домашняя колбаса. Сравнительный анализ цен провела главная редактор гастрономического портала Shuba Мария Сердюк.
За набор из вышеперечисленных продуктов придется заплатить от 953 до 1025 гривен.
- «Сильпо» – 1005 грн;
- Novus – 1017 грн;
- “Ашан” – 991 грн;
- «АТБ» – 953 грн;
- Varus – 959 грн;
- Metro – 1025 грн.
Несмотря на это, сама кулич, весом 500 граммов, самая дешевая в Ашане, всего 60 гривны, в Сильпо она стоит почти 100 гривен.
Что касается цен на яйца, то самое дешевое их можно приобрести в том же Ашане, всего 63 гривны за десяток. У Метро они несколько дороже – 68,5 гривны за десяток.
Хотя в целом диапазон цен не очень значителен.
Как показывает мониторинг в сети АТБ, дешевле всего можно приобрести ветчину и кагор. Вино – это один из самых дорогих компонентов праздничной корзины, его стоимость может быть как около сотни, так и около полутысячи за бутылку.
Отметим, что в текущем году средняя стоимость праздничной корзины выросла примерно на четверть по сравнению с показателями прошлого года.
В общем, можно и сэкономить, например, приготовив кулич дома. Конечно, готовя одну кулич стоимость может быть даже выше магазинной, но можно объединиться с друзьями и знакомыми и испечь сразу несколько штук, а расходы на ингредиенты разделить. То же и с мясными продуктами, можно купить мясо и запечь буженину в духовке. В общем, варианты экономии есть, но помните, что великий праздник Пасхи – это не об экономии, а о духовности и единении семьи. Неважно, что будет на столе, куда важнее, какое у вас будет настроение.
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