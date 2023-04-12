Где дешевле покупать продукты в Пасху: неожиданные выводы

Жителям Украины на Пасху 2023 за праздничный набор продуктов в среднем придется потратить 992 гривны. Дешевле всего закупиться можно у АТБ, дороже всего – в Metro.

В Пасхальную корзину вошли следующие продукты: кулич, яйца, кагор, хрен, сыр, ветчина и домашняя колбаса. Сравнительный анализ цен провела главная редактор гастрономического портала Shuba Мария Сердюк.

За набор из вышеперечисленных продуктов придется заплатить от 953 до 1025 гривен.

«Сильпо» – 1005 грн;

Novus – 1017 грн;

“Ашан” – 991 грн;

«АТБ» – 953 грн;

Varus – 959 грн;

Metro – 1025 грн.

Несмотря на это, сама кулич, весом 500 граммов, самая дешевая в Ашане, всего 60 гривны, в Сильпо она стоит почти 100 гривен.

Что касается цен на яйца, то самое дешевое их можно приобрести в том же Ашане, всего 63 гривны за десяток. У Метро они несколько дороже – 68,5 гривны за десяток.

Хотя в целом диапазон цен не очень значителен.

Как показывает мониторинг в сети АТБ, дешевле всего можно приобрести ветчину и кагор. Вино – это один из самых дорогих компонентов праздничной корзины, его стоимость может быть как около сотни, так и около полутысячи за бутылку.

Отметим, что в текущем году средняя стоимость праздничной корзины выросла примерно на четверть по сравнению с показателями прошлого года.

В общем, можно и сэкономить, например, приготовив кулич дома. Конечно, готовя одну кулич стоимость может быть даже выше магазинной, но можно объединиться с друзьями и знакомыми и испечь сразу несколько штук, а расходы на ингредиенты разделить. То же и с мясными продуктами, можно купить мясо и запечь буженину в духовке. В общем, варианты экономии есть, но помните, что великий праздник Пасхи – это не об экономии, а о духовности и единении семьи. Неважно, что будет на столе, куда важнее, какое у вас будет настроение.