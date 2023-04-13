Кабмин принял важное решение для пенсионеров: кого это касается

На днях Кабинет Министров Украины принял важное решение по пенсионным удостоверениям.

У граждан Украины, стоящих на учете как внутренне перемещенные лица еще до 24 февраля 2022 года, теперь появилась возможность без помех оформить или восстановить пенсионное удостоверение.

В Кабинете Министров Украины разрешили вместо пенсионного удостоверения в виде платежной карты оформлять обычное бумажное удостоверение.

То есть, переселенцы теперь смогут оформлять бумажные пенсионные удостоверения. Правительство отменило действие абзаца третьего пункта 1 постановления Кабмина от 5 ноября 2014 г. №637 “Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам”. Это постановление предусматривало, что для получения пенсий ВПЛ достаточно получить соответствующую платежную карту, которая одновременно послужит и пенсионным удостоверением.

Соответствующий пункт был отменен во время военного положения и в течение трех месяцев с момента его отмены.

Таким образом, по обращению переселенцев им смогут оформить обычные бумажные пенсионные удостоверения.

До отмены этого постановления бумажные удостоверения ВПЛ до полномасштабной войны получать не могли, а Ощадбанк прекратил производить электронные удостоверения после 24 февраля.

Что касается ВПЛ, получивших этот статус после полномасштабного вторжения российских оккупантов, то они могут обратиться в любой банк, поэтому эта проблема для них не актуальна.Напомним, что наличие пенсионного удостоверения дает право на:

бесплатный проезд в общественном транспорте;

льготы при покупке лекарства;

санаторно-курортное лечение;

услуги социально-бытового обеспечения;

право на внеочередное обслуживание в кассах и предприятиях, предоставляющих услуги населению;

льготы и даже скидки в разных заведениях.

Теперь внутренние переселенцы, которые стали такими еще до февраля 2022 года, могут обратиться в соответствующие органы для того, чтобы оформить бумажное удостоверение пенсионера.

Напомним, что в марте прошла масштабная индексация пенсионных выплат за все время существования индексации. Однако многие пенсионеры остались недовольны, ведь получили меньше, чем ожидали, поскольку надбавка начислялась на базовую пенсию, то есть без учета надбавок за возраст, стаж и других.