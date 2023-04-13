Провокує захворювання: гінеколог розповіла, яка жіноча білизна небезпечна

Неправильно підібрати білизна – це не лише дискомфорт протягом дня, але й загроза для здоров’я. Синтетична білизна стає причиною розвитку різноманітних захворювань та алергічних реакцій на шкірі та слизовій оболонці.

Про це розповіла лікар гінеколог Юлія Лапузіна на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На що звернути увагу при виборі білизни

Лікар радить в першу чергу звертати увагу не на мереживо та модний колір, а на склад виробу. В ідеалі білизна повинна бути виключно з 100% бавовни.

Однак тканина більшості трусиків зараз містить різноманітні додаткові матеріали. Однак це не страшно, адже найважливіше – це те, з якого матеріалу виготовлена ластовиця.

Важливо, що ця частина трусиків була з бавовни. В такому разі білизна не створюватиме парниковий ефект.

Змінювати трусики ж рекомендовано раз на добу, або частіше за потреби.

Яку білизну категорично не можна купувати

Гінеколог стверджує, що краще відмовитися від покупки спідньої білизни, якщо:

на етикетці не вказаний склад тканини;

якщо в ластовиці є додаткові матеріали, ця частина трусиків повинна бути зі 100% бавовни;

білизну, яка здається затісною або просто не комфортна.

А от щодо давніх суперечок, що стрінги носити не можна, то тут не все так однозначно. Лікар стверджує, що носити стрінги все-таки можна, однак не щодня. Для повсякденного життя краще обрати більш класичній та зручні варіанти. Тобто, якщо носити стрінги раз на тиждень, то нічого страшного тут немає. Однак варто дбати про свій комфорт.

Нагадаємо, раніше Юлія Лапузіна розповідала, до якого віку потрібно завести дитину. Зробити це потрібно до 35 років, адже чим старша жінка, тим менше в неї яйцеклітин, тобто шанси на вагітність знижуються, водночас зростає ризик розвитку різноманітних патологій плоду, в тому числі генетичних.