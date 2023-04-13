Провоцирует заболевание: гинеколог рассказала, какое женское белье опасно

Неправильно подобрать белье – это не только дискомфорт в течение дня, но и угроза здоровью. Синтетическое белье становится причиной развития различных заболеваний и аллергических реакций на коже и слизистой.

Об этом рассказала врач гинеколог Юлия Лапузина на своей странице в соцсети Instagram.

На что обратить внимание при выборе белья

Врач советует в первую очередь обращать внимание не на кружево и модный цвет, а на состав изделия. В идеале белье должно быть исключительно из 100% хлопка.

Однако ткань большинства трусиков сейчас содержит всевозможные дополнительные материалы. Однако это не страшно, ведь самое важное – это то, из какого материала изготовлена ​​ласточка.

Важно, что эта часть трусиков была из хлопка. В этом случае белье не будет создавать парниковый эффект.

Менять трусики же рекомендовано раз в сутки или чаще при необходимости.

Какое белье категорически нельзя покупать

Гинеколог утверждает, что лучше отказаться от покупки нижнего белья, если:

на этикетке не указан состав ткани;

если в ластовице есть дополнительные материалы, эта часть трусиков должна быть из 100% хлопка;

белье, которое кажется тесным или просто не комфортно.

А вот по поводу давних споров, что стринги носить нельзя, то здесь не все так однозначно. Врач утверждает, что носить стринги все-таки можно, но не каждый день. Для повседневной жизни лучше выбрать более классические и удобные варианты. То есть, если носить стринги раз в неделю, то ничего страшного здесь нет. Однако следует заботиться о своем комфорте.

Напомним, ранее Юлия Лапузина рассказывала, в какой возраст нужно завести ребенка. Сделать это нужно до 35 лет, ведь чем старше женщина, тем меньше у нее яйцеклеток, то есть шансы на беременность снижаются, в то же время возрастает риск развития различных патологий плода, в том числе генетических.