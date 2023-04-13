Кабмін ухвалив важливе рішення для пенсіонерів: кого це стосується

Днями Кабінет Міністрів України прийняв важливе рішення стосовно пенсійних посвідчень.

В громадян України, які стоять на обліку як внутрішньо переміщені особи ще до 24 лютого 2022 року, тепер з’явилася можливість без жодних перешкод оформити або відновити пенсійне посвідчення.

В Кабінеті Міністрів України дозволили замість пенсійного посвідчення у вигляді платіжної картки оформляти звичайне паперове посвідчення.

Тобто переселенці тепер зможуть оформляти паперові пенсійні посвідчення. Уряд скасував дію абзацу третього пункту 1 постанови Кабміну від 5 листопада 2014 року №637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”. Ця постанова передбачала, що для отримання пенсій ВПО достатньо отримати відповідну платіжну картку, яка одночасно послужить і пенсійним посвідченням.

Відповідний пункт скасували під час воєнного стану та протягом трьох місяців з моменту його скасування.

Таким чином, за зверненням переселенців їм зможуть оформити звичайні паперові пенсійні посвідчення.

До скасування цієї постанови паперові посвідчення ВПО до повномасштабної війни отримувати не могли, а Ощадбанк припинив виготовляти електронні посвідчення після 24 лютого.

Щодо ВПО, які отримали цей статус після повномасштабного вторгнення російських окупантів, то вони можуть звернутися до будь-якого банку, тому ця проблема для них не актуальна.

Нагадаємо, що наявність пенсійного посвідчення дає право на:

безкоштовний проїзд в громадському транспорті;

пільги при покупці ліків;

санаторно-курортне лікування;

послуги соціально-побутового забезпечення;

право на позачергове обслуговування в касах та на підприємствах, що надають послуги населенню;

пільги та навіть знижки в різноманітних закладах.

Тож тепер внутрішні переселенці, які стали такими ще до лютого 2022 року, можуть звернутися до відповідних органів для того, щоб оформити паперове посвідчення пенсіонера.

Нагадаємо, що цього березня пройшла масштабна індексація пенсійних виплат за весь час існування індексації. Однак чимало пенсіонерів залишилися незадоволеними, адже отримали менше ніж очікували, оскільки надбавка нараховувалася на базову пенсію, тобто без урахування надбавок за вік, стаж та інших.