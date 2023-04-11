У Кабміні розширили повноваження військкоматів: їм тепер можна майже все

В Україні днями офіційно розширили повноваження військкоматів. Відтепер територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати) мають право надсилати повістки навіть тим громадянам, які не стоять у них на обліку. І це ще далеко не всі нововведення.

Таке рішення днями прийняв Кабінет міністрів України. У постанові №318 від 7 квітня 2023 року йдеться про надання центрам комплектування права вручати повістки громадянам, які приписані у інших ТЦК. Нове правило вирішить проблему із переселенцями, які не встали на військовий облік за місцем тимчасового перебування і таким чином уникають призову.

Крім права вручати повістки незалежно від місця приписки, військкомати отримали ще низку нових повноважень. Зокрема вони можуть сповіщати про мобілізацію і власне закликати на військову службу:

представників офіцерського складу;

резервістів (у особливий період).

Щоправда деякі категорії громадян ТЦК не мають права ані сповіщати про мобілізацію, ані закликати до виконання військового обов’язку. До таких категорій належать військовозобов’язані та резервісти Служби безпеки України і Служби зовнішньої розвідки.

Надавши військкоматам низку нових повноважень, урядовці водночас позбавили їх одного з важливих та надзвичайно клопітних обов’язків. Відтепер територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не виконуватимуть завдання щодо організації і діяльності підрозділів територіальної оборони. Цей обов’язок повністю переберуть на себе обласні державні адміністрації.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков днями спростував чутки про посилення мобілізації в Україні. Чиновник зазначив, що зараз Генштаб не відчуває суттєвого браку у кадрах і має можливість компенсувати втрати ЗСУ військовими, призваними в ході поточної мобілізації. При цьому Резніков зробив акцент на необхідності навчити українських захисників працювати із озброєнням, яке надходить від міжнародних партнерів. Адже важлива не лише кількість особового складу, а також його якість.