Стало известно, подорожает ли электроэнергия в четыре раза и когда это произойдет

Тарифы на коммунальные услуги это болезненная тема власти и украинцев. Первые сдерживают тарифы, ведь действительно они очень сильно отличаются от рыночных. Разницу покрывают на средства государственного бюджета, который и так находится в сложном положении из-за войны. Вторые волнуются, будет ли им повышение тарифов по силам. Ведь и нынешние цены многим кажутся слишком высокими. К примеру, электроэнергию хотят поднять в цене в четыре раза. Разумеется, это не будет одноразовое повышение, ведь тогда население просто перестанет оплачивать услуги. Повышение будет поэтапным, вероятно, этапов будет четыре. А вот действительно ли это случится и когда, давайте разбираться анализируя мнения экспертов.

Сегодняшние тарифы неоправданно низкие

Именно так считают власти. В настоящее время жители Украины платят за электричество 1,44 гривны при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 гривны за кВт, за потребление свыше 250 кВт в месяц.

При таких тарифах компании не могут покрыть расходы, которые у них есть на ремонт электросетей, и распределение электроэнергии. Эксперты утверждают, что реальная стоимость киловатт не 1,44, а 7 гривен. Все потому, что только за 2022 год энергокомпании накопили долгов на общую сумму 33 миллиарда гривен. Из этой суммы 22 миллиарда — это долг, который имеет Укрэнерго, а остальные ДТЭК, Энергоатом и Центрэнерго.

Международный валютный фонд не требует поднимать тарифы для людей, но и не избегает лишний раз поинтересоваться, каким образом Украина планирует покрывать эти долги. Единственным решением станет повышение тарифов.

Эксперты считают, что первое повышение может произойти уже в мае. Оно должно было состояться в апреле, но почему-то решили подождать. Вероятно, первый скачок цены будет от 1,44 грн до 5,5 грн за киловатт.