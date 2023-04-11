Стало відомо, чи подорожчає електроенергія у чотири рази і коли це трапиться

Тарифи на комунальні послуги це болюча тема і влади й українців. Перші стримують тарифи, адже насправді вони дуже сильно відрізняються від ринкових. Різницю покривають коштом державного бюджету, який і так у складному становищі через війну. Другі хвилюються, чи буде їм підвищення тарифів під силу. Адже й теперішні ціни багатьом здаються надто високими. Наприклад, електроенергію хочуть підняти в ціні у чотири рази. Звісно, це не буде одноразове підвищення, адже тоді населення просто перестане оплачувати послуги. Підвищення буде поетапне, ймовірно етапів буде чотири. А от чи дійсно це трапиться і коли, нумо розбиратися аналізуючи думки експертів.

Сьогоднішні тарифи невиправдано низькі

Саме так вважають представники влади. Наразі жителі України платять за електрику 1,44 гривні за умови споживання до 250 кВт на місяць та 1,68 гривні за кВт, за споживання понад 250 кВт на місяць.

При таких тарифах компанії не можуть покрити витрати, які у них є на ремонт електромереж, та розподіл електроенергії. Експерти стверджують, що реальна вартість кіловата не 1,44, а 7 гривень. Все через те, що лише за 2022 рік енергокомпанії накопичили боргів на загальну суму 33 мільярди гривень. З цієї суми, 22 мільярди — це борг, який має Укренерго, а решту ДТЕК, Енергоатом і Центренерго.

Міжнародний валютний фонд не вимагає підіймати тарифи для людей, але водночас й не уникає зайвий раз поцікавитися, яким чином Україна планує покривати ці борги. Звісно єдиним рішенням стане підвищення тарифів.

Експерти вважають, що перше підвищення може трапитися вже у травні. Воно мало відбутися у квітні, але чомусь вирішили ще почекати. Ймовірно перший стрибок ціни буде від 1,44 грн до 5,5 грн за кіловат.