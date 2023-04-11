В ПФУ сообщили, что в апреле многим украинцам перечислят пенсии, но есть несколько нюансов

По словам власти, в 2023 году не должно быть никаких перерасчетов и доплат к пенсии. Все из-за войны и катастрофической экономической ситуации в Украине. Однако уже в марте произошла индексация, в результате которой средняя доплата составила 500-600 гривен, а в апреле должен состояться еще один перерасчет примерно с таким же диапазоном повышения. Речь о работающих пенсионерах. Именно им хотят повысить пенсии и сделают это начиная с 1 апреля. Правда, повышение люди ощутят только в июне. Об этом сообщила в эфире телемарафона Елена Охрименко, директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины.

Информация будет предоставлена только в мае, поэтому доплаты придут в июне

В июне пенсионеры получат прибавку сразу за апрель и май. Все потому, что в Пенсионный фонд информация о выплатах за первый квартал 2023 года будет передана только после 15 мая. На основании этой информации будут перечислены пенсии. Какая это будет сумма — неизвестно. Этот перерасчет достаточно индивидуален и зависит от количества сверхурочного стажа, от размера зарплаты, которую получало лицо в течение трудового периода и т.д.

В мае ветераны не получат ежегодную надбавку

Еще одна актуальная информация о выплатах касается ветеранов войны и жертв нацистских преследований. В мае они не получат ежегодную надбавку, которую власти выплачивали до 9 мая, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Эти выплаты теперь будут приходить в августе. Они будут приурочены ко Дню независимости Украины. Рассматривался еще вариант — октябрь: День защитников и защитниц ВСУ, но решили остановиться на августе.