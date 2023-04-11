В ПФУ повідомили, що в квітні багатьом українцям перерахують пенсії, але є кілька нюансів

Зі слів влади, у 2023 році не мало б бути зовсім ніяких перерахунків та доплат до пенсії. Все через війну та катастрофічну економічну ситуацію в Україні. Однак, вже у березні відбулася індексація, в результаті якої середня доплата становила 500-600 гривень, а у квітні має відбутися ще один перерахунок приблизно з таким же діапазоном підвищення. Мова про працюючих пенсіонерів. Саме їм хочуть підвищити пенсії й зроблять це починаючи з 1-го квітня. Щоправда, підвищення люди відчують аж у червні. Про це повідомила в ефірі телемарафону Олена Охріменко, директор Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України.

Інформація буде подана лише в травні тому доплати прийдуть у червні

В червні пенсіонери отримають надбавку відразу за квітень і травень. Все через те, що до Пенсійного фонду інформацію про виплати за перший квартал 2023 року буде передано лише після 15 травня. На підставі цієї інформації буде перераховано пенсії. Якою це буде сума — невідомо. Цей перерахунок доволі індивідуальний і залежить від кількості понаднормового стажу, від розміру зарплати, яку отримувала особа протягом трудового періоду тощо.

В травні ветерани не отримають щорічну надбавку

Ще одна актуальна інформація стосовно виплат, стосується ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. В травні вони не отримають щорічну надбавку, яку влада виплачувала до 9 травня, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Натомість ці виплати тепер приходитимуть у серпні. Вони будуть приурочені до Дня незалежності України. Розглядався ще варіант — жовтень: День захисників та захисниць ЗСУ, але все ж вирішили зупинитись на серпні.