На OLX заработала новая мошенническая схема: попасться может каждый

Во время войны в Украине значительно выросло количество аферистов. Мошенники нагло грабят людей пользуясь тем, что сейчас очень много растерянных и испуганных лиц, которые слепо доверяют другим. Аферисты наживаются на всем. Притворяются благотворительными организациями и выманивают у людей их банковские данные вроде бы для пересчета помощи, а воруют последние средства. И вот на днях стало известно, что участились случаи мошенничества на платформе ОЛХ. Это популярный среди украинцев сайт, где можно выгодно купить, продать или даже бесплатно отдать самые разные категории вещей и товаров. Так в чем заключается развод? Рассказываем.

Схема обмана достаточно изощренная

Под угрозой люди, продающие товар. Им пишут мошенники притворяясь потенциальным покупателем. Они говорят, что готовы купить товар и оплатить его. Потом присылают фейковую ссылку вроде бы на оформленную доставку и говорят, что все оплатили. Ни в коем случае на эту ссылку нельзя нажимать.

“Хочу, чтобы люди знали в лицо человека, который наживается на неосведомленности других. Если кто-то не в курсе, то говорю – переходить по любой ссылке, что вам сбрасывают покупатели, вам для получения оплаты/подтверждения заказа нельзя“, — написала Мария Власюк, которой, собственно, и написали аферисты.

Как уберечь себя?

Если речь идет именно об ОЛХ доставке, то все данные и манипуляции покупателя будут отображаться в вашем личном кабинете. Если он действительно оплатил вещь и заказал доставку, вам это отразится и ни на какую ссылку переходить не нужно, иначе рискуете потерять данные банковской карты, а впоследствии и деньги.

Среди других стандартных мер безопасности работники киберполиции отмечают следующее:

Не разглашать никому данные карт, даже если это полиция или представитель банка. Имеется в виду пин-код и трехзначный код на обратной стороне. Не общаться по телефону с людьми, которые представляются работниками банка и что-то от вас требуют. Прерывайте звонок и звоните по телефону на горячую линию банка. В случае потери карты сразу же ее блокируйте.

А еще установите в приложении лимиты на снятие наличных денег и оплату в Интернете.