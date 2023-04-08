Популярный мобильный оператор вводит ограничения в тарифных планах: что это значит

В сети все чаще возникают гневные отзывы и жалобы клиентов на одного из лидеров украинского рынка мобильной связи. Дело в том, что абоненты Киевстара заметили, что оператор намеренно ограничивает скорость мобильного интернета.

Клиенты уверены, что мобильный оператор пытается заработать на абонентах, предоставляя ложную информацию.

Например, один из пользователей Киевстар отмечает, что после использования 40 Гб трафика скорость передачи данных в пакете услуг с безлимитным интернетом значительно снижается.

В то же время в Киевстаре заявляют, что ограничения использования мегабайтов в пределах тарифного плана нет, однако в пределах тарифа предоставляется разный объем трафика и максимальной скорости. Это вынужденная мера, чтобы не допустить превышения нагрузки сети, если все пользователи начнут пользоваться безлимитным интернетом.

В то же время мобильный оператор сообщает, что есть тарифные планы, в пределах которого больше лимит скорости и другие дополнительные услуги. Подобные тарифы пригодятся тем, кто учится онлайн.

Напомним, что мобильные операторы большой тройки постепенно увеличивают тарифы. Основная причина скрыта в дополнительных расходах, вызванных полномасштабным вторжением российских оккупантов. Поддержка работы станций мобильной связи в условиях регулярных отключений электроэнергии при атаке врага на энергетическую инфраструктуру обошлась достаточно дорого. Несмотря на все, мобильные операторы приложили немало усилий для того, чтобы мы могли оставаться на связи. Отметим, что сейчас в Украине по-прежнему действует национальный роуминг. То есть, вы можете перенастроить телефон на прием сигнала от станций другого оператора. Эта возможность крайне нужна людям, проживающим вблизи зон боевых действий, ведь в такой ситуации крайне важно оставаться на связи, чтобы сказать родным заветную фразу “я в порядке”.

В общем, роста стоимости услуг сотовой связи не избежать, ведь нужно немало средств на восстановление поврежденных станций, в том числе на освобожденных от врага территориях.