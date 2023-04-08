Популярний мобільний оператор запроваджує обмеження в тарифних планах: що це означає 

В мережі все частіше з’являються гнівні відгуки та скарги клієнтів на одного з лідерів українського ринку мобільного зв’язку. Річ у тім, що абоненти Київстар помітили, що оператор умисно обмежує швидкість мобільного інтернету.

Клієнти впевнені, що мобільний оператор намагається заробити на абонентах, надаючи неправдиву інформацію.

Для прикладу, один із користувачів Київстар зазначає, що після використання 40 Гб трафіку швидкість передачі даних в пакеті послуг з безлімітним інтернетом значно знижується.

Водночас в Київстар заявляють, що обмеження використання мегабайтів в межах тарифного плану немає, однак в межах тарифу надається різний обсяг трафіку та максимальній швидкості. Це вимушена міра для того, щоб не допустити перевищення навантаження мережі, якщо всі користувачі почнуть користуватися безлімітним інтернетом.

Водночас мобільний оператор повідомляє, що є тарифні плани в межах якого більший ліміт швидкості та є інші додаткові послуги. Подібні тарифи стануть у пригоді тим, хто навчається онлайн.

Нагадаємо, що мобільні оператори великої трійки поступово підвищують тарифи. Основна причина прихована в додаткових витратах, спричинених повномасштабним вторгненням російських окупантів. Підтримка роботи станцій мобільного зв’язку в умовах регулярних відключень електроенергії під час атак ворога на енергетичну інфраструктуру обійшлася досить дорого. Попри все, мобільні оператори доклали чимало зусиль для того, щоб ми могли залишатися на зв’язку. Зазначимо, що зараз в Україні досі діє національний роумінг. Тобто ви можете переналаштувати телефон на прийом сигналу від станцій іншого оператора. Ця можливість вкрай потрібна людям, що проживають поблизу зон бойових дій, адже в такій ситуації вкрай важливо залишатися на зв’язку, щоб сказати найріднішим заповітну фразу “я в порядку”.

Загалом зростання вартості послуг сотового зв’язку не уникнути, адже потрібно чимало коштів на відновлення пошкоджених станцій, в тому числі на звільнених від ворога територіях.