Заключение или штраф: как накажут мужчин, незаконно покинувших Украину во время войны

Юрист Виктория Тютюнникова ответила на актуальный вопрос для миллионов украинцев, что будет с мужчинами, которые незаконно покинули территорию страны во время войны, но вернутся в Украину после победы.

Полномасштабное вторжение оккупантов продолжается уже более четырехсот дней. Оккупанты пока не планируют покидать территорию нашей страны, поэтому Вооруженные силы Украины делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть все захваченные территории.

24 февраля 2022 в Украине ввели военное положение и общую мобилизацию. В связи с этим запрещено покидать территорию Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Однако, несмотря на запрет, есть граждане, которые нашли способ покинуть территорию нашей страны и отправились за границу. Юрист Виктория Тютюнникова попыталась дать ответ, чего ждать мужчинам, которые с началом полномасштабного вторжения не вернулись в Украину, а также тех, кто незаконно покинул территорию страны после закрытия границ.

По словам юристки, такие граждане по возвращении в Украину будут привлечены к ответственности согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

Поэтому лицо рискует получить штраф в размере от 3,4 до 5,1 тысячи гривен. Это насчет тех, кто не приехал в Украину после вторжения оккупантов.

Штраф в размере от 3,4 до 8,5 тысячи гривен могут получить лица, нелегально выехавшие за пределы Украины после закрытия границ.

Уголовная ответственность угрожает только тем мужчинам, которые получили повестку и скрылись из Украины после ее вручения. В таком случае можно сесть за решетку на срок от трех до пяти лет.

Напомним, ранее юристы сообщали, что идея по рассылке повесток в мессенджерах абсолютно провальная. Ведь у государства нет ресурсов для того, чтобы реально наказать всех ухилянтов, а поскольку это сделать почти невозможно, нет смысла вводить подобную инициативу.