Украинцам раздают бесплатную еду, одежду и даже технику: как получить

В Украине заработал новый благотворительный проект в необычном формате. С его помощью украинцы, вынужденные покинуть свои дома и оказавшиеся в сложной ситуации, могут бесплатно получить одежду, обувь, технику и другие нужные им вещи. При этом к проекту могут приобщиться и люди, которые хотели бы помочь своим соотечественникам и поделиться собственными вещами.

Проект Sharity.place создан по образцу обычной доски объявлений. Люди, желающие помочь другим и поделиться ненужными им вещами, могут оставить здесь свое объявление. В то же время украинцы, оказавшиеся в беде, в частности переселенцы, регистрируют заявки с перечнем своих потребностей.

На сайте проекта есть каталог с категориями: еда, одежда, электроника, мебель и т.д. С его помощью украинцы, которым нужны конкретные вещи, могут легко найти их и забронировать. Об условиях пересылки и оплате за нее владелец и получатель вещей договариваются лично.

Однако некоторые вещи передавать с помощью ресурса Sharity.place запрещено. В список входят: оружие, лекарства и алкогольные напитки.

Регистрация на сервисе и пользование им бесплатны. Правда, у авторов проекта есть идея со временем ввести символическую оплату за размещенные на доске объявлений вещи. Но эту функцию пока не внедрили. Вместо этого предложили пользователям проголосовать за целесообразность такого нововведения.

Кстати, публиковать объявления на сайте Sharity.place можно не только из Украины, но и из Грузии. В планах создателей проекта скоро расшить его географию и на другие страны, например Польшу и Чехию. Ведь именно в этих странах сейчас больше всего украинских беженцев.

Авторы благотворительного проекта Sharity.place призывают всех желающих поучаствовать в его работе и дальнейшем развитии. В частности, им нужны маркетологи, разработчики, волонтеры и просто сознательные украинцы, которые хотят помочь соотечественникам и тем самым внести свой собственный вклад в победу.