Топ- 6 найзрадливіших знаків зодіаку: перевірте, чи немає серед них вашої половинки

Астрологи стверджують, що деякі знаки зодіаку більш схильні до зради, ніж інші. Їм зовсім не складно вести подвійне життя та приховувати від партнера свої походеньки. Зовні представники цих знаків справляють враження ідеального чоловіка чи дружини. Та насправді це лише фасад, за якими ховається лицемір із безліччю таємниць.

Спеціалісти в галузі зірок та планет склали рейтинг найзрадливіших знаків зодіаку. Перевірте, чи бува немає серед них вашого партнера?

6. Козеріг

Козероги надзвичайно вимогливі до своїх партнерів. Вони шукають у другій половинці притаманні їм самим внутрішню силу та працелюбність. А самі стосунки представники знаку сприймають як свого роду угоду. Тож як тільки друга сторона цієї угоди перестає задовільняти їх вимоги, Козероги вважають, що мають повне право на зраду.

5. Риби

Найбільш чутливі і романтичні представники зодіаку, як не дивно, також можуть зраджувати. Навіть у стосунках, де багато емоцій та пристрасті, їм з часом стає нудно. Тоді уродженці знаку вирушають на пошук нових вражень. Проте Рибам з їх тонкою натурою більше притаманна емоційна зрада, аніж фізична.

4. Лев

Леви обожнюють увагу та захоплені погляди. Саме тому їм так до вподоби перші етапи стосунків, коли вони справляють враження на партнера і бачать його яскраву реакцію на себе. Та якщо на подальших етапах стосунків Леви раптом відчують дефіцит уваги, то спробують задовільнити цю свою потребу «на стороні». Адже не можуть стерпіти, коли до них ставляться як до чогось звичного та буденного.

3. Терези

Терезами опікується планета романтики Венера, тож вони просто жити не можуть без стосунків. Але зберігати вірність своїй другій половинці Терезам вдається недовго. Вони постійно в пошуках кращого і привабливішого партнера. А тому легко зраджують і виходять зі стосунків, щоразу з головою пірнаючи в нове захоплення.

2. Близнюки

Близнюкам дуже складно дається прийняття рішень. Часто вони не можуть зважитися на шлюб чи серйозні стосунки, завжди залишаючи собі шляхи для відступу. «Навіщо зупинятися на одному, якщо навколо стільки цікавих кандидатів?», – вважають Близнюки. Саме така точка зору дозволяє представникам знаку легко зраджувати, як тільки в поточних стосунках їм стане надто складно або нудно.

1. Овен

Цьому знаку належить першість серед найбільш зрадливих представників зодіаку. Овени дуже незалежні і не люблять бути зв’язаними якимись обов’язками. Їм більше подобаються короткотермінові і пристрасні стосунки. А як тільки все стає серйозно – уродженці знаку починають зраджувати і врешті зникають без сліду.