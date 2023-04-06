Українцям роздають безкоштовну їжу, одяг та навіть техніку: як отримати

В Україні запрацював новий благодійний проект у незвичному форматі. З його допомогою українці, що змушені були покинути свої домівки та опинилися у складній ситуації, можуть безкоштовно отримати одяг, взуття, техніку та інші потрібні їм речі. При цьому до проекту можуть долучитися й люди, які хотіли б допомогти своїм співвітчизникам та поділитися власними речами.

Проект Sharity.place створений за зразком звичайної дошки оголошень. Люди, які хочуть допомогти іншим і поділитися непотрібними їм речима, можуть залишити тут своє оголошення. Натомість українці, що опинилися в біді, зокрема переселенці, реєструють заявки з переліком своїх потреб.

На сайті проекту є каталог із категоріями: їжа, одяг, електроніка, меблі тощо. З його допомогою українці, яким потрібні якісь конкретні речі, можуть легко знайти їх і забронювати. Про умови пересилки і оплату за неї власник та отримувач речей домовляються особисто.

Проте деякі речі передавати за допомогою ресурсу Sharity.place заборонено. До переліку входять: зброя, ліки та алкогольні напої.

Реєстрація на сервісі і користування ним безкоштовні. Щоправда у авторів проекту є ідея згодом запровадити символічну оплату за розміщені на дошці оголошень речі. Але цю функцію поки що не запровадили. Натомість запропонували користувачам проголосувати за доцільність такого нововведення.

Доречі публікувати оголошення на сайті Sharity.place можна не лише з України, а й з Грузії. В планах творців проекту незабаром розшити його географію й на інші країні, наприклад Польщу та Чехію. Адже саме в цих країнах зараз перебуває найбільше українських біженців.

Автори благодійного проекту Sharity.place закликають всіх охочих взяти участь у його роботі та подальшому розвитку. Зокрема їм потрібні маркетологи, розробники, волонтери та просто свідомі українці, які хочуть допомогти співвітчизникам й тим самим зробити свій власний вклад у перемогу.