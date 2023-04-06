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ПриватБанк объяснил, почему банкоматы стали чаще съедать карты: на это есть семь причин

06.04.2023
1 хвилина на прочитання

Довольно часто банкомат или даже терминал может “зажевать” карточку и уже не отдать ее. Особенно часто это случалось с тех пор, как ПриватБанк позволил осуществлять бесплатные переводы на карту с карт польских и немецких банков. ПриватБанк может заблокировать карту в любой момент, и дальше будет длительная процедура с ее восстановлением. В финучреждении объяснили, почему так может случиться.

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Семь причин, почему банкоматы блокируют карты

  1. Недостаточный баланс на карте. Иногда банкомат может заблокировать карту на которой недостаточно средств для совершения сделки.
  2. Неверно введен пин-код. Если вы несколько раз подряд неправильно ввели пароль (преимущественно более трех раз), то карту заблокируют.
  3. Запреты, наложенные на карту. К примеру, если карточка заблокирована, то банкомат вам ее уже не отдаст.
  4. Истек срок годности карты. Тогда вам просто нужно ее перевыпустить. Тщательно следите за этим моментом.
  5. Превышение лимитов. Здесь может быть сразу несколько вариантов. Например, вы превысили предел на снятие наличных денег в течение одних суток, установленный банком. Или же превысили свой собственный лимит, который сами установили в приложении. Карточку могут заблокировать, ведь подумают, что ею пользуется кто-то чужой.
  6. Перебои с электроэнергией. И напоследок, банкомат может съесть карту, если во время совершения операции возникли проблемы с электросетью.

Таких случаев было много во время регулярных отключений электроэнергии, которые наблюдались в Украине зимой. Тогда людям еще и исчезло множество денег, ведь банкомат бывало выключался в момент, когда деньги с карты уже были списаны, но людям их выдать терминал не успел. В каждом из этих случаев нужно сразу же идти в отделение и писать заявление на возврат или восстановление карты. Процедура эта может занять разное количество времени. Все зависит от того, потеряли ли вы деньги.


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06.04.2023
1 хвилина на прочитання
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