ПриватБанк объяснил, почему банкоматы стали чаще съедать карты: на это есть семь причин

Довольно часто банкомат или даже терминал может “зажевать” карточку и уже не отдать ее. Особенно часто это случалось с тех пор, как ПриватБанк позволил осуществлять бесплатные переводы на карту с карт польских и немецких банков. ПриватБанк может заблокировать карту в любой момент, и дальше будет длительная процедура с ее восстановлением. В финучреждении объяснили, почему так может случиться.
Семь причин, почему банкоматы блокируют карты
- Недостаточный баланс на карте. Иногда банкомат может заблокировать карту на которой недостаточно средств для совершения сделки.
- Неверно введен пин-код. Если вы несколько раз подряд неправильно ввели пароль (преимущественно более трех раз), то карту заблокируют.
- Запреты, наложенные на карту. К примеру, если карточка заблокирована, то банкомат вам ее уже не отдаст.
- Истек срок годности карты. Тогда вам просто нужно ее перевыпустить. Тщательно следите за этим моментом.
- Превышение лимитов. Здесь может быть сразу несколько вариантов. Например, вы превысили предел на снятие наличных денег в течение одних суток, установленный банком. Или же превысили свой собственный лимит, который сами установили в приложении. Карточку могут заблокировать, ведь подумают, что ею пользуется кто-то чужой.
- Перебои с электроэнергией. И напоследок, банкомат может съесть карту, если во время совершения операции возникли проблемы с электросетью.
Таких случаев было много во время регулярных отключений электроэнергии, которые наблюдались в Украине зимой. Тогда людям еще и исчезло множество денег, ведь банкомат бывало выключался в момент, когда деньги с карты уже были списаны, но людям их выдать терминал не успел. В каждом из этих случаев нужно сразу же идти в отделение и писать заявление на возврат или восстановление карты. Процедура эта может занять разное количество времени. Все зависит от того, потеряли ли вы деньги.
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