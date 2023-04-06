Держава виплатить українцям більше ніж по 20 тисяч гривень: хто може отримати, та як витратити?

Під час війни фінансове становище українців різко погіршилося. Рівень доходу сильно впав, а в декого й зовсім зник. Держава та благодійні організації всіляко підтримують українців і зараз з’явилася інформація про новий вид допомоги. Багато громадян мають можливість отримати ваучер на навчання на суму 26 000 гривень. Ці гроші люди можуть використати для здобуття спеціальності за ступенем бакалавр, чи магістр, або ж для підвищення кваліфікації.

Перелік осіб, які претендують на ваучер

Є чотири категорії українців, які можуть скористуватися цією допомогою. Це внутрішньо переміщені особи, захисники та захисниці, які отримали поранення в зоні бойових дій. Також це особи, які отримали інвалідність внаслідок війни і люди віком від 45 років в яких є не менше 15 років стажу.



До цих категорій теж є ряд вимог, яким вони повинні відповідати. Серед основного:

Вони не повинні бути зареєстровані у центрі зайнятості, як безробітні. Не є пенсіонерами. Раніше не отримували схожу допомогу саме на навчання. Мають професійну або вищу освіту. Протягом останніх трьох років не проходили підвищення кваліфікації за рахунок благодійних організацій.

Щоб отримати ваучер, потрібно прийти до Центру зайнятості з наступним переліком документів: паспорт, трудова книжка, документи про освіту, ідентифікаційний код та інші документи на вимогу, наприклад документ, що засвідчує статус внутрішньо переміщеної особи.

Де можна використати ваучер

Перелік вищих навчальних закладів та спеціальностей досить обширний. Кожен абітурієнт може самостійно вибрати де йому навчатися та який фах здобувати. На вибір понад 70 професій і переважна їх більшість досить затребувані зараз на ринку праці.

Важливий нюанс, якщо особа вступила на навчання, а потім перервала його без належної на те причини, то протягом 30 днів повинна повернути суму на яку був виданий ваучер.