Експерти розповіли, як ідентифікувати щасливу купюру та зробити її своїм грошовим талісманом

Гроші мають дуже потужну енергетику. Вони можуть як притягувати багатство, так і навпаки бідність. Виявляється у кожної людини є своя щаслива купюра, от тільки знайти її дуже складно. Потрібно ретельно приглядатися до всієї готівки, яка потрапляє вам в руки. І якщо ви знайдете банкноту, котра відповідатиме параметрам, які ми назвемо нижче, то ви справжній щасливець.

Як виглядає “щаслива” купюра?

В таких речах дуже велике значення мають цифри та літери. Це своєрідні коди, які можуть навіть запрограмувати наше життя. Уважно приглядайтесь до номерів на купюрах, та літер.

Банкнота може стати вашим талісманом, якщо:

Цифри її номеру нагадують рік вашого народження, рік народження когось з ваших близьких, день вашого весілля, чи іншої важливої для вас дати. Якщо букви, котрі є на купюрі нагадують вам ваші ініціали, або знову ж ініціали дорогої для вас людини. Також дуже щасливими вважаються й просто ку пюри, які мають у номері багато сімок, або ж цифр, які ви вважаєте для себе щасливими.

Така банкнота може стати вашим справжнім грошовим магнітом і притягувати до вас матеріальне благополуччя.

Що робити з такою купюрою?

В жодному разі не можна витрачати її на покупки. Розмінювати чи віддавати в борг. Також не рекомендовано зберігати її посеред інших грошей. Акуратно складіть її, так щоб було добре видно номерний знак і помістіть в гаманець. Чудово, якщо в гаманці буде прозоре відділення, через яке цей знак також буде проглядатися.

Також експерти кажуть, що для того аби притягувати гроші потрібно дотримуватися деяких правил. Ніколи не носіть в гаманці чеки, папірці та інші речі, які не є грішми. Завжди ретельно їх вичищайте. Намагайтесь пошвидше позбутися занадто старих та порваних купюр. Не розлучайтесь з грішми надто болісно. Чим легше ви їх віддаєте, тим легше і швидше вони до вас потім повертаються.