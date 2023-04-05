Могут ли мобилизовать лицо без военного опыта: объяснение юриста

После того как Верховная Рада Украины приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации до 20 мая, мужчины все чаще интересуются, могут ли их призвать в ряды Вооруженных сил Украины, если они не служили в армии и не имеют военного опыта.

Юристы утверждают, что мобилизация лиц без военного опыта вполне реальна. Законом не запрещено мобилизовать лиц без опыта. Однако на уровне законодательства существует запрет отправлять необученным людям фронт. Согласно статье 29 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе” все военнообязанные и резервисты должны пройти учебное, проверочное и специальное военное собрание. Только после прохождения соответствующего собрания лицо может отправить на фронт для выполнения боевых задач.

Так что в случае мобилизации никто не имеет права отправлять вас в зону боевых действий. Однако в связи с полномасштабным вторжением российских оккупантов сроки обучения сейчас несколько сократили. В зоне боевых действий человек без соответствующих навыков и опыта вероятно получит повреждение или погибнет.

Как отмечают юристы, оказаться на передовой человек без опыта может только в одном случае – он делает это добровольно. Такое лицо должно подписать соответствующий документ. Если же человек без военного опыта отправляется на передовую, то рекомендуется обратиться с соответствующим рапортом к командиру воинской части и просить, чтобы вам направить на обучение. Причины могут быть разными – от недостаточного опыта до отсутствия амуниции. В любом случае не нужно молчать, знайте свои права и будьте готовы их защищать.

Также следует отметить, что вручение повестки не является гарантированным билетом на передовую. В любом случае, вас должны отправить на военные собрания для того, чтобы вспомнить навыки пользования оружием и научиться вести себя в условиях боевых действий.