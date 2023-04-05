Часть украинцев может остаться без пенсии: в ПФУ рассказали, кому нужно к ним явиться

В Украине на пенсию претендует каждый достигший 60 лет и имеющий минимум 30 лет стажа (по состоянию на 2023 год). Если при этом лицо имеет еще и электронную трудовую книжку, в которую внесен весь ее стаж, то пенсия будет начислена автоматически. То есть приходить в ПФУ не нужно. Если же такой книги нет, а только обычная бумажная или есть электронная, но в нее не внесен стаж за период до 2004 года, тогда нужно идти в Пенсионный фонд лично и собирать весь необходимый пакет документов. В противном случае пенсию просто не насчитают.

Что нужно подать лицу?

На сайте Пенсионного фонда указан следующий перечень документов, которые необходимо предоставить для оформления пенсии:

Заявление заполнено по образцу и обязательно подписано заявителем. Паспорт, идентификационный код и справку о месте регистрации/проживания. Все эти документы требуются в оригинале и копиях. В отдельных случаях следует подавать свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, также в оригинале и копию. Заявление об открытом счете в банке, на который и будет начисляться пенсия. Трудовую книжку в оригинальном виде и ее ксерокопию, а также другие документы о стаже, например, дипломы о высшем образовании. Для военнослужащих нужно добавлять военный билет или документ, подтверждающий прохождение военной службы.

Все эти документы можно предоставить несколькими способами: обычной почтой указав корректный адрес отделения ПФУ. Или через электронный портал ПФУ. Правда, в последнем случае нужно сначала создать на сайте собственный кабинет, авторизоваться и сделать сканы всех необходимых документов.

Подавать документы нужно не позднее чем через три месяца после достижения пенсионного возраста. Если подадите позже, тогда пенсию насчитают не со дня исполнения 60 лет, а со дня вашего обращения.