Частина українців може лишитися без пенсії: в ПФУ розповіли кому потрібно до них з’явитися

В Україні на пенсію претендує кожен хто досяг 60 років та має мінімум 30 років стажу (станом на 2023 рік). Якщо при цьому особа має ще й електронну трудову книжку в котру внесено весь її стаж, то пенсія буде нарахована автоматично. Тобто йти у ПФУ не потрібно. Якщо ж такої книжки немає, а лише звичайна паперова, або є електронна, але в неї не внесено стаж за період до 2004 року, тоді потрібно йти у Пенсійний фонд особисто і збирати весь необхідний пакет документів. В протилежному випадку пенсію просто не нарахують.

Що потрібно подати особі?

На сайті Пенсійного фонду вказано наступний перелік документів, які потрібно подати для оформлення пенсії:

Заява заповнена за зразком, та обов’язково підписана заявником. Паспорт, ідентифікаційний код та довідку про місце реєстрації/проживання. Всі ці документи потрібні у оригіналі та копіях. В окремих випадках потрібно подавати свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, також в оригіналі й копію. Заяву про відкритий рахунок у банку, на котрий власне й буде нараховуватися пенсія. Трудову книжку в оригінальному вигляді, і її ксерокопію, а також інші документи про стаж, наприклад, дипломи про вищу освіту. Для військовослужбовців потрібно додавати військовий квиток, або документ, що підтверджує проходження військової служби.

Всі ці документи можна подати кількома способами: звичайною поштою вказавши коректну адресу відділення ПФУ. Або через електронний портал ПФУ. Щоправда, в останньому випадку потрібно спочатку створити на сайті власний кабінет, авторизуватися та поробити скани всіх необхідних документів.

Подавати документи потрібно не пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку. Якщо подасте пізніше, тоді пенсію нарахують не з дня виповнення 60 років, а з дня вашого звернення.