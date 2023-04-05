Украинцы смогут пересекать границу с помощью мобильного приложения

Теперь украинские водители грузовиков, пересекающих границу, могут пользоваться удобным приложением eCherha прямо в своем смартфоне.
Соответствующую информацию сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Однако такая возможность пока доступна не всем. Пользоваться приложением могут водители, которые пользуются международным пунктом пропуска “Ягодин-Дорогуск” на границе Украины и Польши.
Приложение eCherha можно загрузить на свой смартфон в Google Play для владельцев телефонов с операционной системой Android или App Store, если вы владельца смартфона на базе ОС iOS.
В приложении водители грузовиков смогут оперативно получать push-сообщения о:
- свой статус с очереди;
- темпы продвижения очереди;
- приблизительное время заезда в пункт пропуска.
Чтобы начать пользоваться приложением, достаточно использовать тот же логин и пароль, которым водитель пользуется для авторизации на сайте echerha.gov.ua. Пользователи также могут продолжить или отменить свою запись, оставить обращение разработчикам и узнать новости о проекте и новые функции, которые будут постепенно добавлять в приложение.
Применение будет удобно не только украинцам, но и польским водителям, пересекающим пункт пропуска с помощью электронной очереди. Также на сайте уже есть инструкция в видеоформате о том, как встать в очередь.
В настоящее время приложение доступно на трех языках – украинском, польском и английском.
Таким образом, сейчас пользоваться приложением есть Очередь могут международные перевозчики грузов, которые пересекают пункт пропуска “Ягодин-Дорогуск”. Причем заезд в сервисные зоны не обязателен. Водитель имеет право самостоятельно выбрать, где и как ждать пересечения границы.
В общем, официальная версия “Е Черга” появилась еще в декабре 2022 года. За время своего существования более 55 тысяч грузовиков записались в электронную очередь и проехали через указанный пункт пропуска.
Тысячи водителей из Украины и Польши оценили преимущества приложения. Это удобное решение для всех водителей, ведь теперь планировать маршрут гораздо проще, а вся информация доступна в телефоне.
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