Украинцы смогут пересекать границу с помощью мобильного приложения

Теперь украинские водители грузовиков, пересекающих границу, могут пользоваться удобным приложением eCherha прямо в своем смартфоне.

Соответствующую информацию сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Однако такая возможность пока доступна не всем. Пользоваться приложением могут водители, которые пользуются международным пунктом пропуска “Ягодин-Дорогуск” на границе Украины и Польши.

Приложение eCherha можно загрузить на свой смартфон в Google Play для владельцев телефонов с операционной системой Android или App Store, если вы владельца смартфона на базе ОС iOS.

В приложении водители грузовиков смогут оперативно получать push-сообщения о:

свой статус с очереди;

темпы продвижения очереди;

приблизительное время заезда в пункт пропуска.

Чтобы начать пользоваться приложением, достаточно использовать тот же логин и пароль, которым водитель пользуется для авторизации на сайте echerha.gov.ua. Пользователи также могут продолжить или отменить свою запись, оставить обращение разработчикам и узнать новости о проекте и новые функции, которые будут постепенно добавлять в приложение.

Применение будет удобно не только украинцам, но и польским водителям, пересекающим пункт пропуска с помощью электронной очереди. Также на сайте уже есть инструкция в видеоформате о том, как встать в очередь.

В настоящее время приложение доступно на трех языках – украинском, польском и английском.

Таким образом, сейчас пользоваться приложением есть Очередь могут международные перевозчики грузов, которые пересекают пункт пропуска “Ягодин-Дорогуск”. Причем заезд в сервисные зоны не обязателен. Водитель имеет право самостоятельно выбрать, где и как ждать пересечения границы.

В общем, официальная версия “Е Черга” появилась еще в декабре 2022 года. За время своего существования более 55 тысяч грузовиков записались в электронную очередь и проехали через указанный пункт пропуска.

Тысячи водителей из Украины и Польши оценили преимущества приложения. Это удобное решение для всех водителей, ведь теперь планировать маршрут гораздо проще, а вся информация доступна в телефоне.