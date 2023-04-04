Украинцам массово приходят платежки с долгами за газ, о которых они впервые слышат

Множество украинцев сейчас являются клиентами Нафтогаза. Несмотря на это, они все еще передают показатели счетчика своему старому поставщику, то есть Облгазу, а уже оттуда они попадают в Нафтогаз. В результате получается некий “Сломанный телефон”, когда люди подают одни показатели, а затем им приходят платежки с совершенно незнакомыми суммами. В последнее время жалоб на подобное очень много. Люди жалуются, что им начисляют долги, о которых они и не подозревают. Да и долгов, как таковых у них быть не должно, ведь все уплачивалось вовремя. Так что же происходит? В Нафтогазе объяснили

Почему облгазы начисляют лишние суммы?

В социальной сети Фейсбук компания Нафтогаз имеет свою страницу, где очень часто можно прочитать разнообразные истории от их клиентов.

“Я с января месяца передаю свои данные, но облгаз не пересылает и мне начисляют по-своему и выставляют не существующий долг. Вот сейчас передала, если не пересчитают, то я уже не знаю, куда обращаться”, – вот такой комментарий там появился недавно. И схожих есть множество.



Ответ Нафтогаза во всех случаях одинаков и выглядит он так:

“Вы можете написать письменное обращение, прикрепить фотоподтверждение переданных показаний (если оно есть) и отправить, например, заказным письмом или на их электронную почту. В таком случае Ваш оператор ГРМ будет обязан ответить в письменном виде и выполнить перерасчет при необходимости”, – отвечают в пресс-службе компании.

Если вас игнорируют и не хотят принимать заявление, или же не перечисляют данные, вы можете обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, https://www.nerc.gov.ua и оставить там жалобу на своего оператора ГРМ.

Если оплачивать газ вовремя — будет скидка

Также в Нафтогазе напоминают об их особой функции. В частности, если вы оплачиваете отопление до 15 числа, то можете рассчитывать на скидку в 1%.