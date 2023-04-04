Українцям масово приходять платіжки з боргами за газ, про які вони вперше чують

Безліч українців зараз є клієнтами Нафтогазу. Попри це вони все ще передають показники лічильника своєму старому постачальнику, тобто Облгазу, а вже звідти вони потрапляють до Нафтогазу. В результаті виходить такий собі “Зламаний телефон”, коли люди подають одні показники, а потім їм приходять платіжки з абсолютно незнайомими сумами. Останнім часом скарг на подібне дуже багато. Люди скаржаться, що їм нараховують борги про які вони й гадки не мають. Та й боргів, як таких у них бути не повинно, адже все сплачувалося вчасно. То що відбувається? У Нафтогазі пояснили.

Чому облгази нараховують зайві суми?

У соціальній мережі Фейсбук компанія Нафтогаз має свою сторінку де дуже часто можна прочитати різноманітні історії від їхніх клієнтів.

“Я з січня місяця передаю свої дані, але облгаз, не пересилає і мені нараховують по-своєму і виставляють борг, що не існує. Ось зараз передала, якщо не перерахують, то я вже і не знаю, куди звертатися”, – ось такий коментар там з’явився недавно. І схожих безліч.

Відповідь Нафтогазу у всіх випадках однакова і виглядає вона так:

“Ви можете написати письмове звернення, прикріпити фотопідтвердження переданих показань (якщо воно є) і відправити, наприклад, рекомендованим листом або на їхню електронну пошту. У такому разі Ваш оператор ГРМ буде зобов’язаний надати відповідь у письмовому вигляді та виконати перерахунок за необхідності”, – відповідають у пресс-службі компанії.

Якщо вас ігнорують і не хочуть приймати заяву, або ж не перераховують дані, ви можете звернутися до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, https://www.nerc.gov.ua і залишити там скаргу на свого оператора ГРМ.

Якщо оплачувати за газ вчасно — буде знижка

Також у Нафтогазі нагадують про їхню особливу функцію. Зокрема, якщо ви оплачуєте за опалення до 15 числа, то можете розраховувати на знижку у 1%.