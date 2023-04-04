Помітили вранці: як нічні шахраї крадуть гроші з карток ПриватБанку

Популярний в Україні банк, який відомий величезною кількістю банкоматів та терміналів по всій країні, продовжує створювати проблеми українцям.

Цього разу мова йде не про хамство співробітників банку в відділеннях. Схоже цю ситуацію в Приваті вже вирішили шляхом проведення виховної роботи. Однак неприємності залишилися. Останнім часом все частіше стається так, що з карток клієнтів списують гроші, а люди про це навіть не здогадуються.

Про це стало відомо з повідомлення незадоволеного клієнта ПриватБанку. На порталі Banki.ua він залишив відгук про один із найпопулярніших банків.

З його повідомлення відомо наступне. В ніч коли ПриватБанк проводив регламентні роботи за карткою чоловіка було проведено одразу шість транзакцій. Чотири з них, на щастя, ПриватБанк заблокував, однак дві все-таки пройшли успішно. З картки зникло близько чотирьох тисяч гривень, адже гроші знімали в доларах. Водночас з банку не надходило жодних дзвінків чи попереджень. Дізнатися про зникнення грошей з рахунку вдалося лише вранці. Після цього картку одразу ж заблокували.

Тепер банк буде розбиратися в ситуації що склалася. На розслідування відводиться 120 днів. Водночас кошти викрали з кредитної картки, а значить, клієнту будуть додатково нараховувати пеню, штрафи та комісії. При чому, карткою не користувалися. ПриватБанк просто видав кредитну картку в якості доповнення до картки для виплат.

В клієнта банку тепер виникає безліч питань. Як могло статися так, що вночі під час технічних робіт було викрадено кошти. А також чому в випадку з явним шахрайством клієнт повинен виплачувати відсотки, і це при цьому що розслідування триватиме до чотирьох місяців.

Водночас банк поки жодних пояснень не надав. Ми продовжуємо стежити за ситуацією та повідомимо вас, якщо з’являться нові деталі.