Астролог Глоба прогнозирует переговоры между Украиной и РФ: каков будет их результат

Военные действия в самом разгаре, ВСУ активно готовятся к контрнаступлению, что сильно беспокоит врага. В частности, приближенные к Путину лица, как президент Беларуси Лукашенко откровенно говорят, что переговоры нужны и немедленно. Украина со своей стороны непреклонна. Мы можем разговаривать с оккупантами только тогда, когда они полностью покинут наши земли. Однако астрология говорит, что все же некоторые перспективы к переговорам есть. Об этом сообщает Павел Глоба, мнению которого очень часто верят и доверяют. Он проанализировал положение планет по состоянию на ближайший период и увидел там много интересного.

Говорит, переговоры возможны, но компромисса достичь не удастся

По словам специалиста, сейчас можно наблюдать Юпитер в Королевском радиусе Овна. Это означает, что будут более активны боевые действия, активизация военных действий и т.д. Не исключено, что речь идет именно о контрнаступлении. А вот, соединение Юпитера с Хироном дает возможность к переговорным процессам обеим сторонам. Однако, по словам Глобы, Хирон связан с дипломатической сферой, а Овен находится в очень плачевном положении. Если это объяснить максимально простыми словами — переговоры, если и будут, то никакого результата не принесут.

Боевые действия, вероятно, затянутся еще на этот год

Если раньше эксперты прогнозировали, окончание войны или как минимум ее острой фазы где-то в июле-августе, то сейчас подобных прогнозов уже не слышно. Некоторые из военных аналитиков говорят не надеяться, что Победа состоится в 2023 году, но в этом году мы можем освободить многие территории. Сколько же будет продолжаться война, неизвестно. Некоторая военная техника анонсируется западными партнерами на ноябрь-декабрь 2023 года, что свидетельствует о том, что боевые действия перейдут и на 2024 год.