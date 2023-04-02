Списывают все до копейки: в Кабмине предупредили украинцев, у которых есть кредитные или платежные карты

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий в очередной раз напомнили украинцам, как защититься от мошенников.

Все чаще украинцы используют банковские карты для оплаты товаров и услуг. Между тем мошенники находят новые и совершенствуют старые схемы. В официальном телеграмме канале Мининтеграции опубликовали советы, которые помогут сохранить ваши средства.

Эта информация будет полезна всем украинцам, кто получает стипендию, зарплату, пенсию или пользуется банковскими карточками для личных целей.

Вот несколько правил, которые помогут вам не попасть на крючок мошенников.

Изучите PIN-код наизусть. Не стоит хранить рядом с карточкой бумажку, на которой написан код.

Ни при каких обстоятельствах никому не говорите свой PIN-код и CVV2 код, указанный на обороте карты. Даже если этого требует лицо, представившееся работником банка во время телефонного разговора. Никто не может требовать от вас такой информации, ни представители банка, ни правоохранители.

Регулярно меняйте PIN-код. Делать это лучше онлайн в личном кабинете на официальном сайте или же в банкомате, расположенном внутри банка.

Установите суточный лимит на снятие наличных. Если мошенники все же попытаются похитить деньги, то они не смогут завладеть всей суммой.

Подключите услугу SMS-информирования обо всех операциях по карте. Так вы сможете оперативно заблокировать карту при подозрительной активности.

Не следует пользоваться чужими телефонами или компьютерами для того, чтобы войти в мобильный банкинг.

Если вы потеряли банковскую карту, срочно звоните в банк и просите ее заблокировать. Затем карту можно будет перевыпустить. Можно также заблокировать карту через интернет-банкинг.

Эти простые советы помогут вам сохранить ваши средства и избежать большинства мошеннических схем. Ведь чаще всего люди сами виноваты, ведь доверяют люди, представляемые работниками банка. И помните, представители банка никогда не звонят из-за подозрительной активности или что-либо. Они могут звонить только по предварительной заявке.