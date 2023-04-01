Не финансируйте оккупанта: специалисты рассказали, как распознать российские и белорусские товары на полках магазинов

В Украине уже больше года идет война с российскими оккупантами. Однако до сих пор на полках магазинов можно встретить продукцию из России или Белоруссии. Часто производитель хорошо замаскирован, так что можно купить товар российского производства неосознанно.

Чтобы не допустить этого, достаточно нескольких минут.

Полезные советы для украинцев описаны на специальном курсе в рамках проекта Министерства цифровой трансформации “Дия. Открытые данные.

Чтобы определить происхождение продукции и случайно не стать спонсором страны-агрессорки, достаточно ознакомиться с информацией, указанной на самом товаре.

Присмотритесь к штрих-коду, чтобы узнать страну-производителя. Например, код 482 свидетельствует о том, что товар изготовлен в Украине. Коды 46 и 481 говорят о том, что производителем является российская федерация и Белоруссия соответственно.

Многие магазины еще до начала войны обозначали товары, изготовленные в России специальными отметками.

Также вы всегда можете подойти к представителям магазина и поинтересоваться, в какой стране произведен тот или иной товар.

Также можно провести небольшое расследование прямо в магазине. С помощью смартфона можно быстро найти информацию о том, какие компании по-прежнему работают на российском рынке.

Обратите внимание, на ресурсе YouControl можно узнать информацию о происхождении компании, конечных бенефициарах, оффшорах, а также об уголовных производствах.

На Opendatabot можно узнать юридические и финансовые данные компании.

Помните и о санкционном портале “Война&Санкции”.

Также следует понимать, что многие бренды представляют себя как украинские или иностранные, но на самом деле ими владеют россияне или белорусы. Всего специалисты насчитали около 17 тысяч компаний с российским следом.

Узнать, кто настоящий владелец бизнеса и куда идут налоги можно на портале Opendatabot. Чтобы найти компанию в системе, достаточно знать хоть какую-то информацию из следующего перечня:

Идентификационный номер юридического лица;

Идентификационный код;

Фамилия, имя, отчество основателя;

Название компании;

Адрес или номер телефона компании.

Также на помощь может прийти сервис RuAssets, направленный на поиск и анализ связей предпринимателей и компаний из Беларуси и РФ.