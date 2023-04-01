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Не фінансуйте окупанта: спеціалісти розповіли як розпізнати російські та білорусь товари на полицях магазинів

02.04.2023
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В Україні вже понад рік триває війна з російськими окупантами. Однак досі на полицях магазинів можна зустріти продукцію з росії чи Білорусі. Часто виробник добре замаскований, тож можна придбати товар російського виробництва несвідомо. 

Щоб не допустити цього, достатньо лише кількох хвилин. 

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Щоб визначити походження продукції та випадково не стати спонсором країни-агресорки, достатньо ознайомитися з інформацією, що вказана на самому товарі.

  • Придивіться на штрих-код, щоб дізнатися країну-виробника. Для прикладу, код 482 свідчить про те, що товар виготовлено в Україні. Коди 46 та 481 говорять про те, що виробником є російська федерація та Білорусь відповідно. 
  • Чимало магазинів ще до початку війни позначали товари, виготовлені в Росії спеціальними позначками. 
  • Також ви завжди можете підійти до представників магазину та поцікавитися, в якій країні виготовлено той чи інший товар. 
  • Також можна провести невеличке розслідування прямо в магазині. За допомогою смартфона можна швидко знайти інформацію про те, які компанії все ще працюють на російському ринку. 

Зверніть увагу, на ресурсі YouControl можна дізнатися інформацію про походження компанії, кінцевих бенефіціарів, офшори, а також про кримінальні провадження. 

На Opendatabot можна дізнатися юридичні та фінансові дані компанії. 

Пам’ятайте і про санкційний портал “Війна&Санкції”.

Також слід розуміти, що чимало брендів представляють себе як українські чи іноземні, але насправді ними володіють росіяни або білоруси. Загалом фахівці нарахували близько 17 тисяч компаній з російським слідом. 

Дізнатися, хто є справжнім власником бізнесу та куди йдуть податки можна на порталі Opendatabot. Щоб знайти компанію в системі, достатньо знати хоч якусь інформацію із наступного переліку:

  • ідентифікаційний номер юридичної особи;
  • Ідентифікаційний код;
  • Прізвище, імя, по батькові засновника;
  • Назва компанії;
  • Адреса чи номер телефону компанії. 

Також на допомогу може прийти сервіс RuAssets, який спрямований на пошук та аналіз зв’язків підприємців та компаній з Білорусі та РФ. 


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02.04.2023
1 хвилина на прочитання
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