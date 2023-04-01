Не фінансуйте окупанта: спеціалісти розповіли як розпізнати російські та білорусь товари на полицях магазинів

В Україні вже понад рік триває війна з російськими окупантами. Однак досі на полицях магазинів можна зустріти продукцію з росії чи Білорусі. Часто виробник добре замаскований, тож можна придбати товар російського виробництва несвідомо.
Щоб не допустити цього, достатньо лише кількох хвилин.
Корисні поради для українців описані на спеціального курсі в рамках проєкту Міністерства цифрової трансформації “Дія. Відкриті дані”.
Щоб визначити походження продукції та випадково не стати спонсором країни-агресорки, достатньо ознайомитися з інформацією, що вказана на самому товарі.
- Придивіться на штрих-код, щоб дізнатися країну-виробника. Для прикладу, код 482 свідчить про те, що товар виготовлено в Україні. Коди 46 та 481 говорять про те, що виробником є російська федерація та Білорусь відповідно.
- Чимало магазинів ще до початку війни позначали товари, виготовлені в Росії спеціальними позначками.
- Також ви завжди можете підійти до представників магазину та поцікавитися, в якій країні виготовлено той чи інший товар.
- Також можна провести невеличке розслідування прямо в магазині. За допомогою смартфона можна швидко знайти інформацію про те, які компанії все ще працюють на російському ринку.
Зверніть увагу, на ресурсі YouControl можна дізнатися інформацію про походження компанії, кінцевих бенефіціарів, офшори, а також про кримінальні провадження.
На Opendatabot можна дізнатися юридичні та фінансові дані компанії.
Пам’ятайте і про санкційний портал “Війна&Санкції”.
Також слід розуміти, що чимало брендів представляють себе як українські чи іноземні, але насправді ними володіють росіяни або білоруси. Загалом фахівці нарахували близько 17 тисяч компаній з російським слідом.
Дізнатися, хто є справжнім власником бізнесу та куди йдуть податки можна на порталі Opendatabot. Щоб знайти компанію в системі, достатньо знати хоч якусь інформацію із наступного переліку:
- ідентифікаційний номер юридичної особи;
- Ідентифікаційний код;
- Прізвище, імя, по батькові засновника;
- Назва компанії;
- Адреса чи номер телефону компанії.
Також на допомогу може прийти сервіс RuAssets, який спрямований на пошук та аналіз зв’язків підприємців та компаній з Білорусі та РФ.
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