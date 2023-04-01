Не фінансуйте окупанта: спеціалісти розповіли як розпізнати російські та білорусь товари на полицях магазинів

В Україні вже понад рік триває війна з російськими окупантами. Однак досі на полицях магазинів можна зустріти продукцію з росії чи Білорусі. Часто виробник добре замаскований, тож можна придбати товар російського виробництва несвідомо.

Щоб не допустити цього, достатньо лише кількох хвилин.

Корисні поради для українців описані на спеціального курсі в рамках проєкту Міністерства цифрової трансформації “Дія. Відкриті дані”.

Щоб визначити походження продукції та випадково не стати спонсором країни-агресорки, достатньо ознайомитися з інформацією, що вказана на самому товарі.

Придивіться на штрих-код, щоб дізнатися країну-виробника. Для прикладу, код 482 свідчить про те, що товар виготовлено в Україні. Коди 46 та 481 говорять про те, що виробником є російська федерація та Білорусь відповідно.

Чимало магазинів ще до початку війни позначали товари, виготовлені в Росії спеціальними позначками.

Також ви завжди можете підійти до представників магазину та поцікавитися, в якій країні виготовлено той чи інший товар.

Також можна провести невеличке розслідування прямо в магазині. За допомогою смартфона можна швидко знайти інформацію про те, які компанії все ще працюють на російському ринку.

Зверніть увагу, на ресурсі YouControl можна дізнатися інформацію про походження компанії, кінцевих бенефіціарів, офшори, а також про кримінальні провадження.

На Opendatabot можна дізнатися юридичні та фінансові дані компанії.

Пам’ятайте і про санкційний портал “Війна&Санкції”.

Також слід розуміти, що чимало брендів представляють себе як українські чи іноземні, але насправді ними володіють росіяни або білоруси. Загалом фахівці нарахували близько 17 тисяч компаній з російським слідом.

Дізнатися, хто є справжнім власником бізнесу та куди йдуть податки можна на порталі Opendatabot. Щоб знайти компанію в системі, достатньо знати хоч якусь інформацію із наступного переліку:

ідентифікаційний номер юридичної особи;

Ідентифікаційний код;

Прізвище, імя, по батькові засновника;

Назва компанії;

Адреса чи номер телефону компанії.

Також на допомогу може прийти сервіс RuAssets, який спрямований на пошук та аналіз зв’язків підприємців та компаній з Білорусі та РФ.