Будет ли успешным контрнаступление ВСУ: разведка рассекретила некоторые планы России

В информационном пространстве постоянно ведутся разговоры о предстоящем контрнаступлении Вооруженных Сил Украины, которое вот-вот должно начаться. Конечно, так как эта информация не полностью секретна, то и враг пытается готовиться. Полковник СБУ и народный депутат Украины Роман Костенко в эфире Информационного марафона оценил шансы ВСУ на успешную атаку и рассказал, как к нему готовится Россия, и что они затеяли.

У нас есть все шансы далеко сдвинуть врага

Главный план России – это остановить линию фронта и максимально обороняться. То есть истощать наши силы, при этом оттягивая время и накапливая собственные ресурсы, которые они сильно потеряли.

“Такая остановка может дать России передышку для накопления сил для нового наступления. Нам этого нельзя допускать. Следует уничтожать наступательный потенциал и освобождать наши территории“, — заявил Костенко.

Разведка сообщает, что у России есть ресурсы еще примерно до 2026 года, если бои будут продолжаться с такой же активностью, как сейчас. Если сравнивать это с ресурсами Европы и США, то, конечно, Россия далеко отстает. Наши партнеры ни при каких условиях не позволят заморозить бои или дать россиянам хоть какую-то передышку.



“Россия будет наращивать производство боеприпасов. Однако это не супертехнологические боеприпасы. Что касается ракет дальнего радиуса, они не смогут выйти даже на довоенный уровень. А производство артиллерийских снарядов они действительно могут нарастить. Все готовились к современной технологической войне. Однако сейчас мы видим методы первой и второй мировых войн – войну артиллерии. Авиация наоборот в этой войне играет очень небольшую роль“, — отметил Костенко.

Мир не забывает войну, а наоборот аккумулирует свои силы, чтобы еще больше помогать Украине. К примеру, сейчас Франция и Германия запускают заводы, чтобы производить еще больше боеприпасов для нас.