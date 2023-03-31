Чи буде успішним контрнаступ ЗСУ: розвідка розсекретила деякі плани Росії

В інформаційному просторі постійно ведуться розмови про майбутній контрнаступ Збройних Сил України, який ось-ось має розпочатися. Звісно, так як ця інформація не є повністю секретною, то й ворог намагається готуватися. Полковник СБУ та народний депутат України Роман Костенко у ефірі Інформаційного марафону оцінив шанси ЗСУ на успішну атаку та розповів, як до нього готується Росія, і що вони задумали.

Ми маємо всі шанси далеко посунути ворога

Головний план Росії, це зупинити лінію фронту та максимально оборонятися. Тобто виснажувати наші сили, при цьому відтягуючи час та накопичуючи власні ресурси, які вони вже добряче втратили.

“Така зупинка може дати Росії перепочинок для накопичення сил для нового наступу. Нам цього не можна допускати. Слід знищувати наступальний потенціал та звільняти наші території“, – заявив Костенко.

Розвідка повідомляє, що Росія має ресурси ще приблизно до 2026 року, якщо бої триватимуть з такою ж активністю, як зараз. Якщо порівнювати це з ресурсами Європи та США, то звісно ж Росія далеко пасе задніх. Наші партнери за жодних умов не дозволять заморозити бої, чи дати росіянам бодай якусь передишку.

“Росія буде нарощувати виробництво боєприпасів. Проте це не супертехнологічні боєприпаси. Щодо ракет дальнього радіуса, вони не зможуть вийти навіть на довоєнний рівень. А виробництво артилерійських снарядів вони дійсно можуть наростити. Всі готувалися до сучасної технологічної війни. Проте зараз ми бачимо методи першої і другої світових війн – війну артилерії. Авіація навпаки в цій війні грає дуже невелику роль“, — зазначив Костенко.

Світ не забуває про війну, а навпаки акумулює свої сили, щоб ще більше допомагати Україні. Наприклад, зараз Франція і Німеччина запускають заводи, щоб виробляти ще більше боєприпасів для України.