На Нафтогаз массово посыпались жалобы: компания накручивает показатели счетчика

Нафтогаз в настоящее время считается монополистом среди всех компаний, поставляющих газ населению. Так случилось в начале войны. Еще прошлой весной 90% украинцев стали клиентами именно этой компании. С этого времени не утихают разного рода скандалы и недоразумения между потребителями и поставщиком. Вот и сейчас люди массово жалуются, что Нафтогаз накручивает показатели счетчика. Что мол, они представляют одни данные, а в платежках видят совсем другие и в 99% случаев они сильно завышены. Что же происходит?

Больше всего жалоб на странице компании в Facebook

Каждый может убедиться в недовольстве со стороны народа, если зайдет на страницу компании в Фейсбук. Практически под каждой публикацией есть множество комментариев и большинство из них отрицательного характера.

«Как устранить проблему с космическим начислением? Показатели вовремя переданы на газораспределительную компанию, а они передали вам в несколько раз больше», — пожаловался потребитель.

«Передаем показания вовремя, в платежах приходят в разы больше», – добавил другой корреспондент.

«Мы шлем одно, а на оплату нам присылают вообще другое. Какие-то свои у них счетчики и тарифы. А главное – объяснить никто ничего не может!», – продолжают писать люди.



В компании на каждый такой комментарий отвечают лаконично. Просят людей писать напрямую в частные сообщения, то есть в мессенджер, указывать в сообщении свое ПИП и номер лицевого счета. Каждый такой случай обещают рассмотреть и определить, в чем была причина неправильных цифр.

Людей призывают создавать личные кабинеты

Чтобы не было никаких недоразумений, люди призывают создавать себе личные кабинеты на сайте Нафтогаза. Там можно мониторить ситуацию по собственному счету, представлять показатели, причем делать это до 15 числа каждого месяца, за что получать 1% скидки. Это не сложно и очень удобно, отмечают представители компании.