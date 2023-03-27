Астрологи обещают невероятное везение четырем знакам Зодиака: повезет до конца недели

Последняя неделя марта обещает быть очень интересной и насыщенной для четырех знаков Зодиака. Им не только все будет удаваться, но и будет невероятно везти. Неделя завершится на очень оптимистической ноте. И на этих волнах удачи и везения будут кататься Тельцы, Девы, Стрельцы и Козероги.

Телец

Всю неделю вам будет невероятно везти. Уже в понедельник многим повезло в финансовом плане. То, что называется “легкие деньги” буквально будет преследовать вас всю эту неделю. У вас будет хорошее настроение. Сможете сделать многое из запланированных ранее вещей. Астрологи советуют быть немного аккуратными на выходные. Могут быть конфликтные ситуации, так что привлеките всю свою мудрость и выдержку, чтобы не спровоцировать масштабный скандал, который вам просто не нужен.

Дева

На этой неделе вы имеете выбор: усиленно работать и собирать похвалы от руководства, или уделить внимание себе и своим увлечениям радуясь при этом жизни. Что интересно, оба варианта придутся вам по душе. Однако соединить их не удастся, иначе все превратится в хаос и ни о каком моральном удовлетворении не пойдет речи. В общем, у Дев начинается интересный период, когда удается все за что не возьмитесь. Главное не браться сразу за два дела одновременно.

Стрелец

На этой неделе вы будете в центре внимания. Чтобы вы не делали, все будет вызывать восхищение у людей. Большинство начинаний будут приносить успех и удовольствие. Однако есть и одна большая оговорка. Не увлекайтесь азартными играми. Не пытайтесь сорвать куш таким образом. К сожалению, вас будет ждать полное фиаско.

Козерог

Конец марта поразит вас тем, насколько продуктивными вы будете. Перед вами не будет невыполнимых задач. Все за что вы не возьметесь, будет иметь колоссальный успех. Единственное, чем советуют не пренебрегать астрологи — качественный отдых. Уделите ему хотя бы один день.