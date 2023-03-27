Нова пошта знизила тарифи на частину послуг

Йдеться про популярну послугу повернення посилки, якщо її покупець не забрав або товар йому не підійшов з якихось причин. Раніше виникали суперечки на тлі того, хто має платити повернення — покупець чи відправник.

Компанія працює над покращенням свого сервісу, надаючи нові послуги для зручності клієнтів. Серед них – “Сейф-сервіс”. Це нова послуга, що дозволяє покупцям не робити передоплату. Натомість клієнти можуть заплатити лише 20 гривень страхового платежу. Для продавцем це означає, що вони зможуть повернути безкоштовно товар, якщо покупець не забиратиме посилку.

Для використання послуги “Сейф-сервіс”, необхідно бути користувачем мобільної програми Нової пошти. Після оплати товару гроші не відразу переводяться на рахунок продавця, а резервуються. Таким чином, покупець може оглянути товар і забрати його, а потім здійснити оплату. При цьому дані платіжної картки зберігаються таємно від обох сторін.

Для продавців послуга “Сейф-Сервіс” буде безкоштовною, а для покупців – доступною за сплату страхового внеску за товар. Цей сервіс значно полегшить бізнес продавцям. Нагадаємо, що акційна вартість послуги складає 20 гривень до травня 2023 року, незалежно від вартості посилки.

Цей інноваційний сервіс від Нової пошти надає зручність та гнучкість у покупках, полегшуючи процес оплати та доставки товарів. Завдяки цьому клієнти можуть безпечніше та впевненіше здійснювати покупки, а продавці – легко та швидко проводити транзакції. Загалом послуга “Сейф-Сервіс” є чудовим доповненням до інших послуг Нової пошти.

Ці інновації Нової пошти зроблять покупки зручнішими та безпечнішими для всіх її клієнтів. Крім того, сервіси “Сейф-сервіс” та повернення товарів допоможуть підвищити довіру покупців до продавців, що, у свою чергу, сприяє зростанню електронної комерції в Україні.