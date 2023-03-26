Астрологи назвали знаки Зодиака, имеющие предпринимательскую жилку

Собственное дело, успешный бизнес – это то, что дается далеко не всем. Кому-то гораздо проще работать наемным работником. Некоторые и вовсе не понимают, с чего начинать собственное дело и как все это происходит на практике. Астрологи говорят, что предпринимательская жилка есть у нескольких знаков Зодиака. Как показывает статистика, именно среди них чаще всего есть успешные предприниматели, владельцы перспективного бизнеса и просто богатые люди, которые всего добились самостоятельно. И вот кто это.

Козерог

Лидер рейтинга и вообще лидер по жизни. Представители этого знака амбициозны, целенаправленны, знают, чего хотят и умеют достигать поставленных целей. Ими управляет Сатурн, благодаря чему это упрямые и настойчивые люди, которые никогда не сойдут с намеченного пути. К сожалению, у Козерогов часто страдает личная жизнь, ведь она у них на втором месте после карьеры.

Овен

Это продуманные люди, редко совершающие импульсивные поступки. Они очень трудолюбивы и никогда не ищут легких путей. Овны честны, чем всегда заслуживают уважение и любовь от руководства. Овнам часто удается достичь поставленных целей, они ведь не жалеют себя и редко жалуются на трудности.

Тельцы

На третьем месте Тельцы, что очень любят работать, особенно если результат их работы заметен и дает те плоды, которые и ожидалось. Тельцы имеют хорошую черту – они умеют смаковать и радоваться каждой победе и достижениям. Это их изрядно мотивирует двигаться дальше. У них стакан всегда наполовину полон. Тельцы знают, чего они хотят и как могут к этому прийти. Терпением им хватает, что тоже плюс.

Скорпион

Скорпионы наиболее неоднозначны участники этого рейтинга, ведь их успех очень цикличен. Они могут в любой момент бросить все и сдаться. Но бывают и моменты, когда Скорпионы таки идут до конца и результат просто безумный. Астрологи советуют им меньше руководствоваться импульсами и эмоциями, и тогда побед будет еще больше.