Газ и тепло могут стать роскошью: как изменятся тарифы и когда

Украинцев предупредили о значительном росте тарифов на электроэнергию и воду, а теперь еще и на газ и тепло. Сейчас в Верховной Раде обсуждается уровень повышения стоимости коммунальных услуг.

Сейчас продолжаются дискуссии по тарифам на газ. В Правительстве уверены, что после поднятия стоимости газа тарифы на тепло вырастут по меньшей мере в 2,5-3 раза.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Он утверждает, что объединенная энергетическая и газотранспортная система с Европейской означает и объединение рынков. А это значит, что украинцев ждут европейские цены на энергоносители.

Что касается электроэнергии, то сейчас обсуждают сразу несколько сценариев повышения цен.

Народный депутат считает, что увеличение стоимости одного киловатта электроэнергии до 2,5 гривен – это наиболее оптимистичный вариант. Однако для украинцев, потребляющих до 100 кВт в месяц, более реальным будет шесть или даже семь гривен за киловатт. Именно такова сейчас рыночная цена электроэнергии.

Что касается цены на природный газ, то рыночная его цена — 16 гривен за кубометр. К счастью до конца действия военного положения и шесть месяцев после его отмены, тарифы на газ и тепло останутся на том же уровне, что сейчас. Однако в ближайшей перспективе цены поднимут сначала теплокоммунэнерго. В таком случае городским бюджетам придется срочно искать значительные средства для покрытия стоимости газа.

Также нельзя забывать о повышении цен на воду, которое будет проведено в два этапа в ближайшее время.

Уже в этом апреле платежки могут вырасти на 10%. Уже в июле будет второй этап повышения, поэтому стоимость вырастет еще на 10%. По подсчетам экспертов, каждое домохозяйство будет платить в среднем на 60 гривен больше воды.