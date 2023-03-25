Вред смартфонов для здоровья: развенчиваем 4 распространенные мифы

Мобильные телефоны являются неотъемлемой частью нашей жизни. И пока молодежь не выпускает гаджеты из рук, люди постарше часто относятся к смартфонам с недоверием и считают их опасными. В этом материале мы развенчиваем популярные мифы об опасности смартфонов.

Миф 1. Смартфоны излучают вредные уровни радиации.

Факт: На самом деле, смартфоны излучают электромагнитные волны, так же как и многие другие устройства, которые мы используем каждый день, такие как микроволновые печи, телевизоры и радио. Радиационные уровни, излучаемые смартфонами, очень низкие и не вредны для здоровья человека. Многие научные исследования показали, что использование смартфонов не является причиной рака или других серьезных заболеваний.

Миф 2. Использование смартфонов может ухудшить зрение

Факт: Использование смартфонов не может ухудшить зрение, но долгое время работы на компьютере или с другими экранами может привести к напряжению глаз. Во избежание этого рекомендуется выполнять регулярные перерывы во время работы на компьютере и использовать фильтры для защиты глаз.

Миф 3. Использование смартфонов может привести к бессоннице.

Факт: Если использовать смартфон перед сном, это может помешать засыпанию из-за воздействия синего света, излучаемого с экрана. Однако это не связано со смартфонами самими по себе. Во избежание этого рекомендуется не использовать смартфон перед сном и устанавливать фильтры для уменьшения синего света. Современные смартфоны имеют широкий спектр настроек, позволяющих снизить негативное влияние синего цвета.

Миф 4.Использование мобильного телефона может вызвать рак головного мозга

Факт: Исследования показали, что нет доказательств, что использование мобильного телефона может вызвать рак головного мозга. Организация по оценке радиационного воздействия (ICNIRP) устанавливает международные стандарты безопасности использования радиочастотного излучения, выпускаемого мобильными телефонами. Эти стандарты обеспечивают достаточный уровень безопасности для пользователей.