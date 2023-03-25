Украинцы начали получать странные SMS: на них ни в коем случае нельзя реагировать

Украинцы, особенно абоненты мобильного оператора Киевстар, начали массово получать тревожные сообщения. Они склоняют людей к государственной измене, просят предоставить информацию о позициях Вооруженных сил Украины за деньги.

Ссылки, имеющиеся в СМС уведомлении ведет на Telegram канал. Сообщения получают от отправителя, который называет себя Krayina.

Подобные сообщения приходят массово. Однако даже так наш враг не сможет добиться своей цели. На днях стало известно, что оккупанты отказались от планов масштабного наступления этой весны, которым нас испугали последние несколько месяцев. В то же время они обустраивают оборонительные рубежи. Все это не поможет, ведь ВСУ уже готовятся и в ближайшие полтора или два месяца нанесут решающий удар по врагу.

А для тех, кто хочет предать наших защитников и Украину, и предоставить информацию врагу, мы хотим напомнить об ответственности за госпредательство.

Государственная измена подразумевает действия, намеренно совершенные гражданином Украины, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности страны, экономической или информационной безопасности. Также госизменой считается переход на сторону врага в условиях военного положения, а также шпионаж в пользу иностранных государств для осуществления подрывной деятельности против Украины.

По статье 111 Уголовного кодекса Украины за государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. С или без конфискации имущества.

Стоит отметить, что уже неоднократно были ситуации, когда предатели попадают в тюрьму. Жителя столицы Украины приговорили к 15 годам заключения за то, что он корректировал ракетные удары по Киеву.

Служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы постоянно работают над открытием лиц, изъявивших желание помочь врагу. К счастью, такие ситуации не слишком частые, однако есть люди, которые не прочь заработать при безопасности нашей страны, здоровье и жизни сограждан.