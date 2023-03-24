2-комнатная квартира за 2 000 долларов: где можно приобрести недвижимость по смешной цене

В Украине можно купить двухкомнатную квартиру с ремонтом всего за две тысячи долларов. Однако это возможно только в небольших населенных пунктах. В общем, чем дальше от крупных городов, тем ниже цена жилья.

Мы проанализировали объявления на сайтах недвижимости и собрали интересные объявления.

В селе Молодежное, что в Кировоградской области продают квартиру за 1 900 долларов. Площадь жилья 42 квадрата. Дом построен из кирпича. Площадь кухни всего 6 кв.м, однако есть возможность достроить. В пешей доступности (500 метров) есть детский сад, школа и почта. Магазин находится в доме.

Квартира на первом этаже с косметическим ремонтом и отоплением. Комнаты проходные. Есть кладовая. Все окна и двери заменены металлопластиковыми. Частично заменена сантехника. Жилье в хорошем состоянии и с удобным расположением.

Еще один вариант предлагают в селе Ковтуново Сумской области. Лишь за 1400 долларов можно купить двухкомнатную квартиру с площадью 49 квадратов. Дом кирпичный с раздельной планировкой, но совместным санузлом. Площадь кухни 8 кв. м. В квартире частично заменена сантехника. Однако отопления нет, поскольку начат капитальный ремонт. Электропроводка новая, дом газифицирован, также подведена вода. Балкона в квартире нет, зато на улице хороший сарай с подвалом, что крайне актуально в наших реалиях. Также есть огород.

Такие низкие цены на недвижимость не всегда связаны с расположением населенных пунктов. Ведь подобные предложения есть и на большем расстоянии от российской границы.

Например, в селе Чайковичи, что во львовской области, предлагают двухкомнатную квартиру всего за 1 900 долларов. Площадь квартиры составляет 50 квадратов, кухня – 20 квадратов. Дом панельный, санузел раздельный.

Также продавец добавляет, что квартира с отчуждением, но можно заключить любой договор. Продажа срочно.

Следует отметить, что дешевле купить жилье можно в зонах боевых действий. Однако покупать жилье в таких регионах большой риск. Жить там опасно, а рассматривать покупку жилья как инвестицию тоже не стоит, ведь из-за своего бессилия против Вооруженных сил Украины враг наносит удары по мирным городам.