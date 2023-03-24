Податки в Україні перерахують: чого чекати та кого це стосується

Вже влітку цього року зміниться оподаткування для фізичних осіб підприємців. В Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики стверджують, що зміни в системі оподаткування допоможуть отримати значну підтримку від Міжнародного валютного фонду.

Вже з 1 липня планують скасувати податкову ставку у 2%, яку запровадили після повномасштабного вторгнення російських окупантів. Також повернуть штрафи та документальні перевірки.

Скасування пільг для ФОПів фактично вже погоджений, адже Україна підписала відповідний меморандум в обмін на фінансову допомогу від МВФ.

В Раді Кабінету міністрів відповідний законопроект зареєстрований під номером 8401. Раніше в уряді проголосували за документ та підтримали його.

Таким чином, до 1 липня 2023 року:

скасують пільговий податок для фізосіб-підприємців, повернуть 5% замість 2% пільгових;

ФОПи першої та другої груп будуть зобов’язані сплачувати єдиний податок;

повернуть документальні перевірки та штрафи за порушенн чинного законодавства в податковій сфері;

почнуть штрафувати за відсутність РРО.

Влада України має виконати кроки у фіскальній політиці, які передбачені Меморандумом про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року. Однак, ексголова податкового комітету Ніна Южаніна зазначає, що влада має відповідальність перед платниками щодо своєчасного відшкодування ПДВ, але “забула” про це. Тож такі новини можуть викликати шквал критики з боку підприємців та експертів.

Але, якщо повернутися до старої системи оподаткування, це не допоможе скомпенсувати величезний дефіцит бюджету. За оцінками голови комітету Данила Гетманцева, за 8 місяців дії пільгових ставок бюджет втратив близько 7 млрд грн, що означає втрати близько 900 млн грн щомісяця для держави. Річний дефіцит бюджету на 2023 рік становитиме 1,31 трлн грн.

Однак українці адаптувалися до життя в умовах воєнного стану, тож уряд вважає доцільним повернутися до довоєнних планів. Що з цього вийде, можна лише припускати.