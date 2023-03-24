2-кімнатна квартира за 2 000 доларів: де можна придбати нерухомість за смішну ціну

В Україні можна купити двокімнатну квартиру з ремонтом лише за дві тисячі доларів. Однак це можливо лише в невеликих населених пунктах. Загалом, чим далі від міст, тим нижчою є ціна житла.

Ми проаналізувати оголошення на сайтах нерухомості та зібрали цікави оголошення.

В селі Молодіжне, що на Кіровоградщині продають квартиру за 1 900 доларів. Площа житла 42 квадрати. Будинок побудований з цегли. Площа кухні лише 6 кв.м, однак є можливість добудувати. В пішій доступності (500 метрів) є дитячий садок, школа та пошта. Магазин знаходиться в будинку.

Квартира на першому поверсі з косметичним ремонтом та газовим опаленням. Кімнати прохідні. Є комора. Всі вікна та двері замінені на металопластикові. Частково замінена сантехніка. Житло в хорошому стані та зі зручним розташуванням.

Ще один варіант пропонують в селі Ковтунове, що на Сумщині. Лише за 1400 доларів можна придбати двокімнатну квартиру з площею 49 квадратів. Будинок цегляний з роздільним плануванням, але спільним санвузлом. Площа кухні 8 кв.м. В квартирі частково замінена сантехніка. Однак опалення немає, оскільки початий капітальний ремонт. Електропроводка нова, будинок газифікований, також підведена вода. Балкона в квартирі немає, зате на вулиці є гарний сарай з підвалом, що вкрай актуально в наших реаліях. Також є город.

Такі низькі ціни на нерухомість не завжди пов’язані з розташуванням населених пунктів. Адже подібні пропозиції є й на більшій відстані від російського кордону.

Наприклад, у селі Чайковичі, що у львівській області, пропонують двокімнатну квартиру лише за 1 900 доларів. Площа квартири складає 50 квадратів, кухня 20 квадратів.

Будинок панельний, санвузол роздільний.

Також продавець додає, що квартира з відчуженням, але можна скласти будь-який договір. Продаж терміновий.

Слід зазначити, що найдешевше придбати житло можна в зонах бойових дій. Однак купувати житло в таких регіонах — великий ризик. Жити там небезпечно, а розглядати покупку житла як інвестицію теж не варто, адже через своє безсилля проти Збройних сил України ворог завдає ударів по мирних містах.